Digitale Zukunft für Familien-Dias

Auf dem Dachboden oder im Keller stehen sie in Millionen deutschen Haushalten bis heute: Magazine voller Dias. Auf ihnen festgehalten sind Momente der Familiengeschichte. Urlaube, Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten – Jahrzehnte in Bildern, die in unserer modernen Welt immer mehr in Vergessenheit geraten.

Der Grund: Kaum noch jemand besitzt noch einen Diaprojektor. Und selbst wenn, ist der Aufbau so müßig, dass der Projektor fast nie zum Einsatz kommt. Doch die Familien-Dias sollen ja nicht ungesehen verrotten. Denn: Die Haltbarkeit von Dias liegt bei etwa 30 Jahren. 30 Jahre – das bedeutet, dass Bilder aus den späten 1980er Jahren jetzt schon an ihre Grenzen geraten. Die Blütezeit der Diafotografie liegt allerdings noch viel weiter zurück.

Da bleibt nur die Digitalisierung, also die Umwandlung des Motivs in eine digitale Bilddatei. Dann sind die Erinnerungen nicht mehr an das empfindliche Filmmaterial gebunden und vielfältig einsetzbar. Doch wie genau können alte Dias jetzt digitalisiert werden? Da gibt es zwei Möglichkeiten:

Die einfachste Lösung ist, die Dias zu einem professionellen Scan-Service wie DIAFIX zu bringen. Hier erhalten sie hohe Bildauflösungen, verschiedene Qualitätsstufen und zahlreiche Zusatzleistungen. Auf diese Weise können Sie selbst entscheiden, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen möchten. Die Kosten für die Digitalisierung beginnen schon bei 8 Cent pro Dia. Die Abgabe an einen Dienstleister hat die Vorteile, dass Sie nicht selbst Hand anlegen und viel Zeit und Geld investieren müssen. Außerdem erhalten Sie eine Bildqualität, mit der nur sehr teure Diascanner mithalten können. Sie liefern Ihre Dias persönlich oder per Post an und erhalten die digitalisierten Bilder auf USB-Stick oder DVD wieder zurück.

Dias selbst digitalisieren

Sie nehmen die Arbeit selbst in die Hand. Dazu benötigen Sie einen Diascanner. Zwar gibt es schon Geräte für kleines Geld, doch bringen diese nur unbefriedigende Ergebnisse. Die Digitalisierung Ihrer Dias soll schließlich nur einmal erfolgen – dann aber auch in bester Qualität. Um diese zu erreichen, sollten Sie einen hochwertigen Diascanner anschaffen. Neben der Investition von mehreren hundert Euro sollten Sie auch die Zeit berücksichtigen, die ein solches Projekt in Anspruch nimmt. Denn allein das Scannen eines einzigen Dias kann bereits mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Dazu kommen das vorausgehende Sortieren der Bilder, die Reinigung mit einem Staubpinsel, die Installation der Scansoftware, das Einlegen der Dias in den Scanner, das Abspeichern und benennen der Fotodatei im passenden Ordner und ggf. die nachträgliche Bildbearbeitung. Wer Jahrzehnte der Familiengeschichte auf mehreren hundert oder gar tausenden Dias festgehalten hat, sollte für die Digitalisierung zuhause ausreichend Zeit einplanen.