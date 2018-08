Elegante Diashow

Präsentieren Sie Ihre Fotos mit eleganten Effekten und Musik.

Windows / Englisch / Open Source. Die Ken Burns Slideshow ist ein Windows-Programm, das Fotos mit sanften Schwenks und Zooms zeigt. Wenn Sie das Programm starten, erscheint als erstes eine Fehlermeldung. Ich finde das ungeschickt programmiert: So wird der Eindruck erweckt, etwas würde nicht stimmen, dabei fehlen zunächst nur die Bilder. Die Software fragt, ob Sie das Optionenfenster öffnen möchten. Klicken Sie auf Ja.



In den Optionen können Sie oben links einen Bilderordner einstellen und oben rechts einen Musikordner. Klicken Sie jeweils auf "Add" und wählen Sie die gewünschten Ordner für Bilder beziehungsweise Musik aus.



Unter "Active Transition" stellen Sie "Random" ein. So lernen Sie alle verfügbaren Übergänge in zufälliger Reihenfolge kennen. Mit einem Klick auf OK starten Sie die Show. Drücken Sie auf die Esc-Taste, um sie wieder zu beenden. Während die Show läuft, können Sie die Optionen mit der Taste F12 jederzeit aufrufen.



Mit dem "Vertical Lock" können Sie verhindern, dass die Bilder seitlich verschoben werden, was für Porträts vorteilhaft ist. Das Programm kann das Datum der Bilder anzeigen, sofern dieses im Dateinamen enthalten ist.



Sie können unter Windows 10 übrigens auch mit Bordmitteln eine Diashow starten. Markieren Sie dazu mindestens ein Bild im Explorer. Im Menüband erscheint daraufhin ein neuer Karteireiter: "Verwalten". Klicken Sie diesen an, so finden Sie darin ein Symbol "Diashow". Diese Show zeigt aber weder Animationen noch spielt sie Musik.



