Endlich wieder Ordnung in der Fotosammlung

Früher hatte man Fotoalben im Schrank, heute hat man digitale Fotos - ja wo eigentlich? Jedenfalls nicht da, wo man sie sucht. Sind sie auf dem Handy, in der Cloud oder auf dem Laptop? PicApport macht Schuss mit dem Chaos.

Windows+Linux+Mac / Deutsch / Open Source. Den Bildverwalter "PicApport" von der Wormser Contecon GmbH können Sie auf eigener Hardware installieren oder auf einem angemieteten Server. Das Programm sammelt und ordnet Ihre Bilder und stellt sie jederzeit auf Handys, Tablets und anderen Geräten zur Verfügung. So wissen Sie immer, wo Ihre Bilder sind und können sie komfortabel auf allen Geräten betrachten. Das Programm zeigt erst eine Übersicht mit kleinen Vorschaubildern an. Diese können Sie per Klick vergrößern und eine Diashow starten. So kann zum Beispiel ein Tablet als digitaler Bilderrahmen genutzt werden, wenn es nicht gerade anderweitig gebraucht wird.



Der Server ist besonders auf Familien und ihre Erinnerungsfotos abgestimmt. Jedes Familienmitglied kann seine Fotos hochladen. Die Fotos werden mit Hilfe der darin enthaltenen Metadaten geordnet. Enthalten die Fotos GPS-Daten, so werden sie auch gleich dem Aufnahmeort zugeordnet. Das Programm liest alle Fotoformate bis hin zu professionellen RAW-Aufnahmen ein. Jeder Benutzer kann seine eigenen Stichwörter vergeben, die für die anderen nicht zu sehen sind.



Und wenn die Gäste der letzten Familienfeier Fotos von der Party sehen möchten? Dann erzeugen Sie einfach einen Link, den Ihre Freunde anklicken können, und schon bekommen sie die Fotos zu sehen. Sie können PicApport sogar so einrichten, dass es nur im häuslichen WLAN zu erreichen ist, Sie aber trotzdem aus gewählte Fotos auf Ihrem Mobilgerät mitnehmen können.



Mehr zum Thema: https://www.picapport.de