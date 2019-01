Ihr individueller Gruß aus dem Urlaubsparadies: So machen Sie bei Ihren Liebsten Eindruck

Mit dieser Ansichtskarte überraschen Sie Freunde und Verwandte

Ich verschicke im Urlaub gerne Postkarten an die Daheimgebliebenen. Nur eines nervt mich dabei immer wieder: dass mir meist keine Ansichtskarte in den Souvenirläden wirklich gefällt. Ich habe einen tollen Tipp für Sie: Nutzen Sie dafür doch einfach Ihr Smartphone! Verschicken Sie von überall auf der Welt direkt vom Gerät aus Postkarten mit Ihren Urlaubsfotos.

1. Installieren Sie auf Ihrem Smartphone die kostenlose App Cewe Postcard. Als Nutzer eines Android-Smartphones finden Sie die App im Play Store. Besitzen Sie ein iPhone, rufen Sie für die Installation den App Store auf. Tippen Sie auf Installieren, um die App auf Ihrem Smartphone einzurichten.

2. Starten Sie die App und bestätigen Sie durch Antippen der Schaltfläche Zulassen, dass das Programm auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zugreifen darf.

3. Wählen Sie bei den folgenden beiden Abfragen Deutschland und Online Fotoservice Cewe aus.

4. Um eine Postkarte zu verschicken, tippen Sie Postkarte Klassik aus. Solch eine Postkarte können Sie von überall auf der Welt für 1,69 Euro an die Daheimgebliebenen in Deutschland verschicken. Gedruckt werden die Postkarten in Deutschland und sind innerhalb von ein bis zwei Tagen beim gewünschten Empfänger.

5. Suchen Sie sich in der Übersicht eine schöne Vorlage für Ihre Postkarte aus und tippen Sie sie an.

6. Tippen Sie auf Alben und wählen Sie ein Foto aus, das auf Ihre Ansichtskarte gedruckt werden soll.

7. Um den Text auf der Postkarte zu verändern, tippen Sie ihn an. Möchten Sie mit der Bestellung fortfahren, wählen Sie das Weiter-Symbol aus.

8. Gestalten Sie jetzt die Rückseite Ihrer Ansichtskarte. Gehen Sie auf die Adresse, um die Empfängerdaten einzugeben. Ihren Grußtext geben Sie entweder handschriftlich direkt auf dem Display ein oder nutzen die Smartphone-Tastatur. Um Ihre Bestellung abzuschließen, klicken Sie auf das Warenkorb-Symbol.

Wichtig: Ihre Bestellung können Sie nur abschicken, wenn Ihr Smartphone auf eine Internetverbindung zugreifen kann.

Fazit: Da werden Ihre Lieben aber Augen machen, wenn sie Ansichtskarten mit einem Ihrer Urlaubsfotos im Briefkasten vorfinden. Die Cewe-Postcard App macht es möglich.