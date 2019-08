Kostenlos und mit eigenem Bildmotiv: Überraschen Sie Ihre Freunde mit einer Foto-Postkarte

So machen Sie Ihren Lieben eine Freude

Auch wenn ich es mir immer wieder vornehme: Ich melde mich viel zu selten bei alten Freunden und meinen Verwandten. Geht es Ihnen auch so? Dann lassen Sie uns das ändern! Neulich habe ich eine Webseite entdeckt, auf der man kostenlos Postkarten mit eigenen Fotos verschicken kann. Aber nicht nur per E-Mail – das bieten viele. Hiermit versenden Sie Ihre Karten per Post und zahlen dafür keinen einzigen Cent!

1. Starten Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie in die Adresszeile www.photofancy.de ein.

2. Klicken Sie links im Menü auf Teilen und Verbreiten. Klicken Sie anschließend auf Jetzt testen.

3. Klicken Sie links im Menü auf Eigenes Bild hochladen und anschließend auf Neue Bilder hinzufügen. Wählen Sie ein Foto aus, mit dem Sie Ihre Lieben grüßen möchten. Klicken Sie anschließend auf Upload starten.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um das Bild als Postkartenmotiv zu verwenden.

5. Klicken Sie nun rechts im Menü auf Gratis Postkarten.

6. Klicken Sie auf Kostenlose Postkarte.

7. Geben Sie nun Ihren Grußtext ein und füllen Sie die Felder für die Empfängeradresse aus. Keine Sorge: Die Adresse des Empfängers wird nur für den Versand der Grußkarte verwendet. Sie brauchen nicht zu fürchten, dass Ihre Lieben künftig mit Werbebotschaften bombardiert werden.

8. Setzen Sie ein Häkchen, um den Lizenzbedingungen zuzustimmen. Da ich diese für Sie geprüft haben, können Sie das bedenkenlos tun. Geben Sie nun noch Ihre E-Mail-Adresse ein. An diese Adresse bekommen Sie eine Bestätigung geschickt, sobald die Postkarte von Photofancy versandt ist. Klicken Sie abschließend auf Abschicken. In spätestens drei Werktagen freut sich jemand über Ihre Grußkarte!

Fazit: Über eine Grußkarte freut sich jeder! Versenden Sie kostenlos und bequem individuelle Foto-Postkarten und machen Sie Ihren Lieben damit eine große Freude.

