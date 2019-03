Mülltonnen ruinieren Ihr schönes Foto? Einfach weg damit!

Lassen Sie störende Gegenstände aus Ihren Bildern verschwinden

Wissen Sie, was mich immer wieder nervt, wenn ich im Urlaub tolle Sehenswürdigkeiten fotografiere? Dass irgendetwas immer stört. Entweder huscht beim Auslösen plötzlich ein Tourist durchs Bild, ein parkendes Auto verdeckt das Motiv oder Mülltonnen verschandeln den schönen Gesamteindruck. Der Vorteil bei Digitalfotos: Sie können störende Gegenstände einfach verschwinden lassen. Ich zeige Ihnen, wie Ihnen das mit Ihrer Gratis-Software Photo Commander 15 (hier klicken zum Download) gelingt.

1. Starten Sie Photo Commander 15 und doppelklicken Sie auf das Foto, aus dem Sie ein Objekt verschwinden lassen möchten.

2. Photo Commander 15 zeigt das Bild, das Sie ausgesucht haben, nun in der Großansicht an. Wenn Sie beispielsweise eine Mülltonne weg retuschieren möchten, folgen Sie bitte der weiteren Anleitung.

3. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Werkzeug Klonen, um ein Objekt zu entfernen.

Lassen Sie nun die Mülltonnen auf Ihrem Bild ganz einfach verschwinden

4. Vergrößern Sie den Bildausschnitt mit dem Objekt, das Sie aus dem Foto entfernen möchten. Klicken Sie hierfür auf den Schieberegler rechts unten und ziehen Sie die Markierung so weit nach rechts, bis das Objekt, das Sie verschwinden lassen möchten, deutlich zu sehen ist.

5. Mit dem Werkzeug Klonen kopieren Sie einen Bildbereich Ihrer Wahl auf einen anderen Bildbereich. In meinem Beispiel lege ich über die Stelle mit dem Mülleimer einfach eine Bildstelle mit einem freien Strandabschnitt. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Bildstelle, mit der Sie das störende Objekt übermalen möchten.

Mein Tipp: Passen Sie die Größe des Kreises so an, dass der Durchmesser ungefähr der Größe des Objekts, das Sie entfernen möchten, entspricht. Nutzen Sie hierfür den Schieberegler, den Sie links oben in der Menüleiste finden. Damit stellen Sie den Durchmesser pixelgenau ein.

6. Lassen Sie nun die Shift-Taste los und fahren Sie mit gedrückter linker Maustaste über das Objekt, das Sie entfernen möchten. Dadurch übermalen Sie das Objekt mit dem Inhalt der Bildstelle, die Sie zuvor markiert haben. Innerhalb von Sekunden ist die Mülltonne aus meinem Beispiel verschwunden.

7. Auch die anderen Mülltonnen lasse ich auf diese Weise verschwinden. Schauen Sie sich das Ergebnis noch einmal in der Großansicht an. Dass Sie bei dem Bild getrickst und Mülltonnnen wegretuschiert haben, ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

8. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie in der Menüleiste auf Datei und wählen anschließend Speichern unter aus. Legen Sie einen Dateinamen fest und speichern Sie das bearbeitete Foto als Kopie. So bleibt Ihnen das unbearbeitete Originalfoto erhalten.

Fazit: Über Mülltonnen, parkende oder vorbeifahrende Autos, die auf Ihren Bildern stören, müssen Sie sich nicht mehr ärgern. Mit Photo Commander 15 retuschieren Sie sie einfach weg!

Wenn Sie mehr zum Thema Bildbearbeitung erfahren möchten, testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!