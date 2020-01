Ordnen Sie Ihre Fotos übersichtlich am Computer

Durch Digitalkameras und Smartphones gibt es immer mehr Fotos. Ich zeige Ihnen, wie Sie trotz der Menge an Bildern den Überblick behalten und Ihre Erinnerungsfotos auch in fünf Jahren noch wieder finden.

Windows+Linux / Detusch / Open Source. Früher hatte ich auf meinem PC viele Bilderordner wie "Handykamera", "Fotos von 2014" und "April-Unsortiert". Inzwischen ist das zum Glück ganz anders. Ich habe mir ein Ordnersystem angelegt, in welches ich neue Fotos ruck zuck einsortieren kann und immer genau weiß, wo sich zum Beispiel die Bilder vom Sommerurlaub 2008 befinden. Eine spezielle Software brauchen Sie dazu nicht. Ein ganz normaler Dateimanager genügt.



Zunächst empfehle ich Ihnen einen ganz neuen, leeren Ordner anzulegen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste an eine leere Stelle Ihres Dateiexplorers und dann auf "Neuer Order". Ich habe meinen Ordner zum Beispiel "Meine Fotoalben" genannt. Anschließend legen Sie Ordner für die verschiedenen Anlässe, aus denen Sie Bilder machen, an. So zum Beispiel "Familientreffen", "Urlaube" oder "Künstlerisch". Innerhalb dieser Ordner sortieren Sie nun zeitlich. Legen Sie Ordner für jedes Jahr, aus dem sie Bilder haben, an oder unterteilen Sie vorher nochmal in Jahrzehnte.



Zum Schluss kommen dann Ordner für die einzelnen Urlaube, Feiern, etc. Diese nennen Sie zum Beispiel "19-07 Niederlande". "19-07" steht dabei für das Jahr 2019 und den Monat Juli. So werden die Ordner anschließend in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Zusätzlich verwende ich ein Ordnersystem für Portraits, welches ich zunächst nach "Freunde", "Familie" und "Bekannte" aufschlüssele und dann nach den einzelnen Personen.