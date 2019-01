Rahmen Sie Ihre Bilder per Mausklick ein

Mit diesem digitalen Rahmen wirken selbst Ihre einfachen Fotos wie wahre Kunstwerke

Eingerahmt wirken nicht nur Gemälde, sondern auch Fotos gleich viel edler. Warum verpassen Sie Ihren schönsten Aufnahmen deshalb nicht direkt einen schicken Rahmen? Deutlich günstiger als Echtholz- und Metallic-Rahmen sind dabei die virtuellen Rahmen, die Photo Commander 14 mitbringt. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Fotos damit aufwerten.

Haben Sie die Software Photo Commander 14 aus Ihrem Startpaket noch nicht installiert? Dann holen Sie das schnell nach. Anschließend können Sie mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung loslegen!

1. Starten Sie Photo Commander 14 und doppelklicken Sie auf das Bild, das Sie einrahmen möchten.

2. Klicken Sie oben in der Leiste auf Erstellen und anschließend auf Rahmen/Karte.

3. Klicken Sie rechts unten auf Bilderrahmen und suchen Sie sich anschließend per Klick einen Rahmen aus, der Ihnen gefällt.

4. Drücken Sie auf die Schaltfläche in der Mitte und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, falls Sie das Bild im Rahmen verschieben möchten. Möchten Sie nur einen Bildausschnitt im Rahmen präsentieren, vergrößern Sie das Bild, indem Sie die Ränder nach außen ziehen und anschließend das Bild so im Rahmen verschieben, bis Sie mit dem Bildausschnitt zufrieden sind.

5. Das war’s. Klicken Sie rechts unten auf Erstellen. Das Programm speichert Ihr eingerahmtes Foto in Ihrem Bilderordner unter dem Dateinamen APC-Bilderrahmen und dem Erstelldatum. Jetzt können Sie das Bild inklusive Rahmen zum Beispiel auf hochwertigem Fotopapier ausdrucken.

Fazit: Vor allem festliche Fotos wirken in einem schicken Rahmen gleich viel edler. Verschicken Sie solch ein eingerahmtes Familienbild doch per E-Mail oder als ausgedruckte Grußkarte an Ihre Lieben.