Schluss mit blassen Bildern: So verpassen Sie Ihren Frühlingsfotos kräftigere Farben

Erfahren Sie hier, wie Sie Farbton und Kontrast mit Photo Commander 14 optimieren

In den ersten Frühlingstagen des Jahres genieße ich es, mit meiner Kamera festzuhalten, wie die Natur langsam aus dem Winterschlaf erwacht und farbenprächtig aufblüht. Leider wirken die Farben auf den Fotos aber meist gar nicht so prächtig wie in der Natur. Doch hier können Sie mit ein paar Kniffen ganz leicht mit Photo Commander 14 nachhelfen. Klicken Sie hier, um das Tool herunterzuladen.

1. Starten Sie Photo Commander 14 und doppelklicken Sie auf das Foto, dem Sie kräftigere Farben verpassen möchten.

2. Klicken Sie in der Menüleiste oben auf Kontrast/Farben.

Mein Tipp: Mit blassen Farben haben Sie meist dann zu kämpfen, wenn Sie zur Mittagszeit fotografieren. Da sorgt die hoch stehende Sonne für ein „hartes“ Licht. Besser geeignet zum Fotografieren ist der Morgen oder auch der Abend. Wenn Sie die Sonne im Rücken haben, ist das Beleuchtungsszenario für Ihre Fotos ideal.

3. Flaue Bilder optimieren Sie am besten, indem Sie für einen kräftigeren Farbton sorgen und den Kontrast erhöhen. Klicken Sie hierfür auf die entsprechenden Schieberegler und schieben Sie diese 2 Zentimeter nach rechts. Das Vorschaubild zeigt Ihnen, wie sich Ihre Änderungen auf das Bild ausgewirkt haben. Tasten Sie sich langsam an die optimale Einstellung heran. Das Foto soll farbintensiv, aber nicht unnatürlich wirken.

4. Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Ja, um Ihr Bild zu optimieren. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Foto und wählen Sie Speichern unter, um Ihr bearbeitetes Bild als Kopie zu speichern.

Fazit: Frühlingsbilder wirken nur dann richtig, wenn sie kontrastreich und farbenfroh sind. Mit den Bearbeitungswerkzeugen Ihrer Gratis-Vollversion von Photo Commander 14 optimieren Sie Ihre Frühlingsfotos im Handumdrehen.

