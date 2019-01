Schluss mit dem Bilderchaos: So finden Sie in Ihrem Fotoarchiv sofort, was Sie suchen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Fotos von der Kamera importieren und direkt katalogisieren können

Je mehr Digitalfotos Sie auf Ihrer Festplatte gespeichert haben, desto leichter verlieren Sie den Überblick. Ich zeige Ihnen einen Trick, wie Sie auch in großen Fotoarchiven jedes gesuchte Bild in Sekundenschnelle finden.

Früher habe ich meine Bilder auf der Festplatte sortiert, indem ich für jede Fotoserie einen eigenen Ordner erstellt und die Bilder dort gespeichert habe. Je größer mein Bildarchiv wurde, desto mehr stieß dieses Archivierungssystem und damit auch ich an meine Grenzen. So musste ich immer mehrere Ordner komplett durchsuchen, wenn ich nach einem bestimmten Bild suchte und nicht wusste, wann und wo genau ich es aufgenommen hatte.

Mit dem Bildverwaltungsprogramm Photo Commander 14 ist damit endlich Schluss. Denn nun versehe ich jedes Foto direkt mit passenden Stichwörtern. Über die Suchfunktion von Photo Commander 14 durchsuche ich dann mein komplettes Digitalarchiv nach jedem beliebigen Stichwort und finde so jedes Foto innerhalb von Sekunden.

Wie Sie Ihre Bilder mithilfe von Stichwörtern katalogisieren

1. Starten Sie Photo Commander 14 und klicken Sie links oben im Menü auf Datei -> Scannen/Importieren und Importieren von der Kamera.

2. Stecken Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera in das Lesegerät an Ihrem Computer und wählen Sie über Quelle auswählen das entsprechende Laufwerk aus.

3. Klicken Sie auf Fotos importieren, um die Bildübertragung zu starten.

4. Photo Commander 14 zeigt Ihnen nach erfolgreicher Bildübertragung Ihre Fotos sortiert nach Aufnahmedaten an. Doppelklicken Sie auf ein Foto, um es mit einem Stichwort (englisch: Tag) zu versehen.

5. Klicken Sie links unten auf die Schaltfläche Tags. Klicken Sie anschließend in die weiße Fläche unter dem Bild und tippen Sie alle Stichwörter ein, die Sie zu dem Foto speichern möchten. Also beispielsweise den Aufnahmeort, Personen, die auf dem Foto zu sehen sind, und die Fotoart (Porträt, Landschaft , Architektur etc.). Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

6. Nach diesem Muster versehen Sie alle Fotos. die Sie importiert haben, mit passenden Stichwörtern.

7. Sind Sie nun auf der Suche nach einem bestimmten Bild, geben Sie im Suchfeld von Photo Commander 14 ein Stichwort ein. Das Programm zeigt Ihnen anschließend alle Fotos an, bei denen Sie dieses Stichwort gespeichert haben. Egal, wann Sie das Bild aufgenommen und in welchem Festplattenordner Sie es gespeichert haben.

Fazit: Mit der Stichwortfunktion von Photo Commander 14 bringen Sie Ordnung in Ihr digitales Fotoarchiv. Versehen Sie Ihre Fotos direkt nach dem Import von Ihrer Kamera auf den PC mit Stichwörtern, mit denen Sie den Aufnahmeort, das Motiv, die abgebildeten Personen und den Anlass des Fotos beschreiben.