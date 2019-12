So einfach lassen Sie Staubkörner und Kratzer auf Ihren Fotos verschwinden

Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie störende Elemente per Klick entfernen

Was habe ich mich geärgert! Da bin ich vielleicht das einzige Mal in meinem Leben in der Wüste von Nevada und freue mich über viele einzigartige Fotomotive. Und dann? Dann stelle ich abends fest, dass auf all meinen Fotos ein kleiner schwarzer Fleck zu sehen ist. Beim Objektivwechseln hatte sich ein Staubkorn auf dem Bildsensor abgesetzt. Für neue Aufnahmen fehlte mir leider die Zeit, doch glücklicherweise bringt Photo Commander 16 eine Funktion mit, mit der man solche Flecken ganz einfach verschwinden lassen kann.

1. Starten Sie Photo Commander 16.

2. Doppelklicken Sie auf das Foto, das Sie korrigieren möchten.

3. Klicken Sie auf das Symbol für Pflaster und Kratzer/Objekte mit Stift entfernen.

4. Photo Commander 16 zeigt Ihren Mauszeiger nun als pinkfarbenen Kreis an. Fahren Sie mit diesem Kreis auf den Fleck, den Sie entfernen möchten. Malen Sie mit gedrückter linker Maustaste über den Fleck.

5. Photo Commander 16 analysiert nun die Farbe des Flecks und die Farbe der Umgebungsfläche im Bild. Anhand dieser Informationen übermalt die Software nun den Fleck mit der Farbe der Umgebung. Je einheitlicher die Umgebung ist, desto besser funktioniert die Bildreparatur.

6. Noch haben Sie Ihre Änderungen jedoch nicht gespeichert. Klicken Sie hierfür in der Menüleiste oben auf Datei und anschließend auf Speichern.

Fazit: Über Flecken und Kratzer auf Ihren Bildern müssen Sie sich nicht mehr ärgern. Mit Photo Commander 16 beheben Sie solche Pannen innerhalb weniger Sekunden.

Wenn Sie noch mehr Tipps und Tricks zur Bearbeitung von Bildern erhalten möchten, testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!