So einfach sortieren Sie alle Ihre Bilder chronologisch

Unter Linux reicht dank des Programms ExifTool ein einzelner Befehl aus, um beliebig viele Bilder zu sortieren. Das Werkzeug benennt schlicht alle Bilder nach ihrem Aufnahmezeitpunkt, wodurch sie automatisch in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden.

Linux / Deutsch / Open Source. ExifTool wird mittels der Kommandozeile verwendet. Diese starten Sie mit der Tastenkombination Strg+Alt+T und installieren das Programm mit dem folgenden Befehl:

sudo apt-get install libimage-exiftool-perl



Geben Sie, wenn gefragt, Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Die Installation sollte schon nach wenigen Sekunden abgeschlossen sein.



ExifTool benennt alle Dateien in einem Ordner nach ihrem Erstellungszeitpunkt. So heißt ein Bild, welches am 21.06.19 um 12:34 Uhr und 14 Sekunden aufgenommen wurde dann: "2019.06.21_12h34m14s.jpg". Dadurch lassen sich Fotos zum einen deutlich einfacher sortieren, da man nicht lange überlegen muss aus welchem Jahr zum Beispiel ein bestimmtes Bild stammt. Zum anderen werden alle Fotos in einem Ordner in ihrer zeitlichen Reihenfolge angezeigt, egal von welchen Kameras sie kommen.



Wie auch andere Kommandozeilen-Programme nutzen Sie ExifTool, indem Sie die Kommandozeile starten und einen Befehl eingeben. Meine Empfehlung: Kopieren Sie zunächst die Bilder, die Sie umbenennen wollen, in einen neuen Ordner mit dem Namen "Bilder-nach-Datum-sortiert". Auf diesen Ordner wenden Sie dann den folgenden Befehl an:



exiftool -P -'Filename<DateTimeOriginal' -d %Y.%m.%d_%Hh%Mm%Ss.%%e ~/Bilder-nach-Datum-sortiert/*

Sie können den Befehl in diesem Beitrag markieren und mit der Tastenkombination Strg-C in die Zwischenablage kopieren. Von dort kopieren Sie ihn mit Umschalt-Strg-V in Ihre Kommandozeile. Damit benennen Sie alle Fotos i n dem Ordner und seinen Unterordnern um. Dies dauert nur wenige Sekunden.



