So erstellen Sie einen Jahreskalender für 2020 mit Ihren schönsten Aufnahmen

Mit Photo Commander 16 erstellen Sie Ihren individuellen Jahreskalender

Nur noch zwei Monate und das Jahr 2019 ist schon wieder Geschichte. Dieses Mal habe ich mir vorgenommen, mich frühzeitig um einen schicken neuen Jahreskalender zu kümmern. Doch einfach einen fertigen Kalender aus dem Supermarkt kaufen, das kommt nicht infrage. Lieber erstelle ich einen eigenen und gestalte ihn mit schönen Aufnahmen aus unserem Bildarchiv. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Photo Commander 16 einen Jahreskalender für 2020 erstellen.

1. Starten Sie Photo Commander 16 und klicken Sie oben in der Menüleiste auf Assistenten und anschließend auf Kalender erstellen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und wählen Sie zwölf Bilder aus, die Sie in Ihrem Jahreskalender präsentieren möchten. Sortieren Sie die Fotos anschließend, indem Sie ein Bild per Mausklick markieren und auf die Schaltflächen Auswahl aufwärts oder Auswahl abwärts klicken. Das oberste Bild wird im Kalender dem Monat Januar zugeordnet, das darunter dem Monat Februar usw. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind.

3. Photo Commander 16 bietet Ihnen vier Designvarianten für Ihren Kalender an. Mein Favorit ist die Einstellung Klassisch, weil Sie hier bei jedem Tag Platz für eigene Einträge haben. Wählen Sie Ihren Wunschstil aus und tragen in das Feld Kalenderjahr das Jahr 2020 ein. Wählen Sie zudem die Einstellung Alle Seiten in eine einzelne PDF Datei einfügen. Ansonsten nämlich müssten Sie später zwölf Bilddateien einzeln aufrufen und nacheinander ausdrucken. Das ist viel zu umständlich! Klicken Sie anschließend auf Weiter, um Ihren Kalender zu erstellen.

4. Photo Commander 16 erstellt nun aus Ihren Fotos einen Jahreskalender. Sobald dieser fertig ist, startet Ihr PDF-Programm automatisch und zeigt Ihren Kalender an. Drucken Sie ihn direkt aus!

Meine Empfehlung: Verwenden Sie für den Ausdruck kein gewöhnliches Kopierpapier, sondern dickeres Fotopapier mit ca. 200 g/m2 . Dann können Sie sich auf einen stabilen Kalender und eine optimale Druckqualität freuen.

Fazit: Ein Kalender mit eigenen Fotos ist viel schöner als ein gekauftes Exemplar. Mit Photo Commander 16 erstellen Sie Ihren individuellen Kalender in wenigen Minuten.

Wenn Sie weitere Tipps und Tricks zur Bearbeitung von Bildern erhalten möchten, testen Sie jetzt ohne Risiko "PC-Wissen für Senioren" - hier klicken!