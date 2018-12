So erstellen Sie kostenlos ein Backup Ihres Fotoarchivs

Erfahren Sie hier, wie Sie sich mit Google Backup & Sync vor Datenverlust schützen

Das wäre der Super-GAU: Plötzlich streikt die Festplatte, und all Ihre Digitalfotos sind für immer verloren. Mit der richtigen Vorsorge können Sie solch einen Datenverlust zuverlässig ausschließen. Ihre digitale Fotosammlung ist auf alle Zeiten sicher, wenn Sie den Online-Speicherplatz Google Drive und die kostenlose Software Google Backup & Sync nutzen.

Die Software Google Backup & Sync erstellt automatisch ein Backup Ihrer Fotos und speichert die digitalen Kopien auf dem Online-Speicherplatz Google Drive.

Keine Sorge: Ihre Eigentums- und Urheberrechte an Ihren Bildern bleiben natürlich uneingeschränkt bei Ihnen.

So profitieren Sie von Google Backup & Sync

Kopieren Sie neue Fotos in den Festplattenordner, werden auch diese automatisch gesichert. Löschen Sie aus Versehen Fotos in dem Ordner oder lässt sich Ihr PC-Laufwerk nicht mehr aufrufen, bleiben Ihre Fotos auf dem Online-Speicherplatz trotzdem erhalten. Per Klick entscheiden Sie dann selbst, ob die Fotos wieder hergestellt oder auch online gelöscht werden sollen.

Google spendiert Ihnen für Ihr Daten-Backup 15 GB Speicherplatz. Reicht Ihnen dieses Speichervolumen nicht, zahlen Sie für 100 GB 2,99 Euro pro Monat.

1. Rufen Sie www.fotoleichtgemacht.de auf und laden Sie die kostenlose Software Google Backup & Sync herunter.

2. Installieren Sie das Programm, geben Sie nach dem Programmstart die E-Mail-Adresse Ihres Google-Benutzerkontos an und klicken Sie auf Weiter. Haben Sie noch kein Google-Benutzerkonto? Dann erstellen Sie jetzt kostenlos eines.

3. Wählen Sie nun den oder die Festplattenordner aus, die Google Backup & Sync sichern soll. Sobald Sie später neue Dateien in diesen Ordnern ablegen, werden auch diese automatisch gesichert. Mit der Einstellung Hohe Qualität sichern Sie Ihr komplettes Fotoarchiv kostenlos – egal, wie groß es ist. Allerdings werden in diesem Fall alle Bilder automatisch komprimiert. Für ein echtes Backup ohne Qualitätsverlust wählen Sie die Einstellung Originalqualität. Klicken Sie auf Weiter, sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

4. Klicken Sie im letzten Schritt auf Start, um das automatische Backup zu aktivieren. Von nun an werden von allen Dateien, die Sie in den ausgewählten Ordnern speichern, Kopien erstellt.

Fazit: Ich kann Ihnen Google Backup & Sync nur wärmstens empfehlen. Einfacher und bequemer können Sie Ihre wertvollen digitalen Erinnerungsstücke nicht sichern. Nichts ist ärgerlicher, als sein komplettes Fotoarchiv zu verlieren!