So erstellen Sie mit Photo Commander 16 Sprechblasen und Notizzettel

Vergessen Sie Asterix, Micky Maus und Donald Duck: So werden Ihre Enkelkinder zu Comic-Helden

Kennen Sie die noch? Was habe ich früher die Taschenbücher mit Donald Duck geliebt: die schrägen Geschichten mit den lustigen Zeichnungen und den vielen Sprechblasen. Leider fehlt mir das Talent, selbst solche Comics zu zeichnen. Muss ich aber auch gar nicht: Mit Photo Commander 16 platziere ich einfach Sprechblasen in eigene Bilder und erstelle so einen Foto-Comic. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre Aufnahmen zum Sprechen bringen.

1. Starten Sie Photo Commander 16, doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf das Foto, dem Sie eine Sprechblase verpassen möchten, und klicken Sie anschließend oben in der Menüleiste auf Objekte.

2. Klicken Sie auf das Sprechblasen-Symbol.

3. Photo Commander 16 zeigt Ihnen nun einen rechteckigen Platzhalter an. Schieben Sie diesen Platzhalter an die Stelle im Bild, wo Sie die Sprechblase platzieren möchten. Doppelklicken Sie anschließend mit der linken Maustaste in den Platzhalter, um den Text der Sprechblase einzugeben.

4. Geben Sie einen lustigen Text für Ihre Sprechblase ein. Die Textlänge ist dabei nicht begrenzt. Drücken Sie beim Tippen die Eingabetaste, um Zeilenumbrüche einzufügen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK.

5. In der Standardeinstellung ist der Text viel zu klein und auf dem Foto kaum zu lesen. Klicken Sie auf das Feld Grösse, um die Schrift zu vergrößern. Wählen Sie als Wert mindestens 63. Passen Sie zudem auch die Schriftfarbe an und wählen Sie eine Farbe aus, die sich gut von der Farbe der Sprechblase, die Sie im nächsten Schritt auswählen, abhebt.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Grafik, um sich eine Sprechblase auszusuchen. Photo Commander 16 bringt 27 tolle Vorlagen für Sprechblasen und Notizzettel mit. Wählen Sie Ihren Favoriten aus, indem Sie ihn anklicken.

7. Vergrößern, verkleinern oder verschieben Sie die Sprechblase noch einmal, falls nötig. Auch den Text können Sie natürlich noch anpassen, falls er zu lang oder zu kurz für die Sprechblase ist. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Bildstelle und wählen Sie Speichern unter.

Fazit: Mit Photo Commander 16 werden Sie zum Comic-Zeichner. Fast jedenfalls! Statt zu zeichnen, wählen Sie einfach ein Foto aus und verpassen ihm eine Sprechblase mit Ihrem Text.

