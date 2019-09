So fügen Sie Ihren Fotos Beschreibungstexte hinzu

Mit diesem Trick erfahren Sie schnell, wo und wann Sie Ihr Foto aufgenommen haben

Was hat mich das genervt: Letztens habe ich einen ganzen Abend gegrübelt, wo genau ich ein ganz bestimmtes Foto aufgenommen hatte. Es wollte mir partout nicht mehr einfallen! Geht Ihnen das manchmal auch so? Meine Lösung: Ich füge meinen Bildern einfach Beschreibungen hinzu. Das ist praktisch, weil ich so auf einen Blick wieder weiß, wo ich ein Bild aufgenommen habe. Mit Photo Commander 16 erledigen Sie das im Handumdrehen.

1. Starten Sie Photo Commander 16 und doppelklicken Sie auf das Foto, das Sie mit einem beschreibenden Text versehen möchten.

2. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf Objekte.

3. Klicken Sie auf das Symbol Text zeichnen.

4. Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie das Textfeld platzieren möchten. Doppelklicken Sie anschließend in das Textfeld, um den Editor zur öffnen. Geben Sie dort den gewünschten Text ein und klicken Sie anschließend auf OK.

5. Möchten Sie das Textfeld an einer anderen Stelle platzieren, klicken Sie es an und verschieben Sie es mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle. Wählen Sie zudem eine Schrift art und eine Schrift größe aus, die Ihnen gefällt.

Meine Empfehlung: Wählen Sie als Schriftgröße mindestens 74 Punkte aus. Ansonsten ist der Text nur lesbar, wenn Sie das Bild stark vergrößern. Ab jetzt weiß ich immer sofort, wo ich das Foto aufgenommen habe.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie Speichern unter, um das Foto als Dateikopie zu speichern.

Fazit: Textfelder auf Fotos sind sehr praktisch. Sie lassen sich prima dafür nutzen, um Beschreibungen direkt auf Bildern zu platzieren. Mit Photo Commander 16 ist das ein Kinderspiel.

