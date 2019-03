Urteil zur Urheberrechtsverletzung: Vorsicht bei Übernahme von Fotos per Link auf Webseiten

Verwenden Sie ausschließlich eigene Bilder oder legale Quellen

In sozialen Netzwerken wie Facebook und auf Internetseiten werden häufig Links zu interessanten Fotos veröffentlicht, ohne den Urheber um Erlaubnis zu fragen. Ein New Yorker Bezirksgericht hat im vergangenen Jahr entschieden, dass schon die Verwendung eines Links eine Urheberrechtsverletzung darstellen kann.

Vorsicht: Schon das unrechtmäßige Verwenden eines einzigen Fotos kann bei einer Abmahnung mehrere Hundert Euro kosten. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, entstehen schnell Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Eine solche Strafe droht bislang nur, wenn das Foto direkt in die eigene Internetseite eingebunden wird. Die Weitergabe eines Links zu einem fremden Foto wird nicht als Urheberrechtsverletzung angesehen, da man dabei nicht im „Besitz“ des Fotos ist.

Die amerikanische Richterin Katherine Forrest hält das Urheberrecht aber schon dann für verletzt, wenn ein Foto ohne Genehmigung auf einer anderen Internetseite zu sehen ist. Es kommt ihrer Meinung nach dabei nicht darauf an, wo das Foto gespeichert ist.

Derzeit ist das Gerichtsurteil noch nicht rechtskräftig. Es wurde Berufung eingelegt. Ein amerikanisches Gericht ändert auch nicht die deutsche Rechtsprechung. Doch Sie sollten bei Links dennoch vorsichtig sein.

Sobald der erste deutsche Richter in Anlehnung an das amerikanische Urteil entscheidet, rollt eine Klagewelle über Deutschland. Was heute noch legal ist, kann schon morgen extrem teuer werden, ja unter Umständen existenzbedrohend.

Haben Sie kein passendes eigenes Foto, finden Sie beim Online-Anbieter Shutterstock mehrere Millionen lizenzfreie Fotos zur Auswahl.

