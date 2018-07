Was Sie aus analogen Bildern noch rausholen können

Auf dem Dachboden lagern noch Magazine voller Dias. Daneben Kisten mit Negativen und losen Bildern. Im Wohnzimmerschrank stehen die alten Fotoalben. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind alt. Die Farben sind verblichen, die Motive farbstichig. Fotos haben Knicke, Flecken und Risse. Klar ist: Die Bilder werden nicht besser, die geliebten Erinnerungen leiden unter dem Zahn der Zeit. Was also tun, um sie zu bewahren?

Gegen den Verfall des Materials können Sie nichts tun. Klar, ideale Lagerung kann helfen, ihn hinauszuzögern. Früher oder später müssen Sie sich aber mit der Frage beschäftigen: Was tun mit den analogen Bildern?

Bilder digitalisieren: Die Möglichkeiten

Die einzige Lösung: Digitalisieren Sie Ihre analogen Bilder. Ihre Fotos, Dias und Negative können Sie natürlich selbst scannen. Auf dem Markt finden Sie zahlreiche Foto-, Negativ- und Dia-Scanner, mit der Sie die Arbeit von Hand zuhause erledigen können. Doch die Auswahl ist groß, die Digitalisierung aufwendig und die Ergebnisse sind gerade bei Dias und Negativen oft unbefriedigend.

Eine andere Möglichkeit ist die Digitalisierung Ihrer Bilder bei einem Dienstleister. Gerade, wenn Sie größere Mengen Bilder scannen lassen möchten, sollten Sie sich die Angebote online genau anschauen. Rufen Sie das Unternehmen Ihrer Wahl einmal an und lassen Sie sich beraten. Auf diese Weise erhalten Sie direkt einen Eindruck von der Professionalität. In Deutschland gibt es inzwischen einige Unternehmen, die sich auf die Digitalisierung analoger Medien spezialisiert haben. Dazu zählt MEDIAFIX. Das Kölner Unternehmen digitalisiert Dias, Negative, Fotos, Schmalfilme, Videokassetten und Audiokassetten. Hier können Sie direkt Ihre ganze Sammlung abgeben und erhalten Ihre Bilder und Filme auf DVD, USB-Stick oder in einer Cloud gespeichert wieder zurück.

Digitalisierte Bilder bearbeiten

Liegen die Bilder digital vor, können Sie noch einiges aus ihnen herausholen. Denn mit einem Bildbearbeitungsprogramm können sie verblichene Farben wieder auffrischen oder Farbstiche, Flecken und rote Augen wieder entfernen. Das ist besonders dann nötig, wenn Sie Ihre alten Bilder selbst gescannt haben.

Verblasste Farben frischen Sie über Photoshop mit der Farbkorrektur, dem Kontrast und der Helligkeit wieder auf. Staubflecken oder Kratzer entfernen Sie mit dem Bereichsreparatur-Pinsel. Für unansehnliche rote Augen greifen Sie auf das Rote-Augen-Werkzeug zurück. Mit wenigen Handgriffen können Sie so gealterten Motiven wieder neues Leben einhauchen.

Ein professioneller Dienstleister hat die Bildbearbeitung ebenfalls im Angebot. Dann müssen Sie nicht mehr selbst Hand anlegen – es sei denn, Sie haben darüber hinaus noch Großes mit Ihren gescannten Bildern vor.

Möglichkeiten mit digitalisierten Bildern

Doch mit der reinen Bildbearbeitung ist noch längst nicht Schluss. Haben die digitalen Bilder eine hohe Auflösung, stehen Ihnen alle Möglichkeiten der Weiterverwendung offen. Mit digitalisierten und bearbeiteten Bildern können Sie: