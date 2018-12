Weihnachten 2018 vorbereiten: Überraschen Sie Ihre Familie mit kreativen Geschenken

Verschenken Sie Produkte mit Ihren schönsten Fotos

Schon wieder ein Buch-Gutschein? Oder schnödes Geld? Wenn Sie Ihre Familie in diesem Jahr mit einem kreativen Geschenk überraschen möchten, sind Fotoprodukte eine tolle Wahl.

1. Rufen Sie www.pixum.de auf und klicken Sie in der Menüleiste auf Geschenke.

2. Klicken Sie auf Geschenkkategorien, erhalten Sie einen kompletten Überblick über das Sortiment von Pixum. Für Ihre Enkelkinder werden Sie in der Kategorie Spiel & Spass fündig. Ihre Freunde freuen sich garantiert über ein Fotogeschenk, das seit Jahren auf Platz 1 der beliebtesten Geschenke steht: die Fototasse. Klicken Sie für die Bestellung auf Fototassen und Co.

3. Besonders fasziniert bin ich von der Zauber-Fototasse. Bei dieser Tasse wird das aufgedruckte Bild erst sichtbar, wenn ein heißes Getränk eingeschüttet wird. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, klicken Sie auf das Bild, um den Bestellprozess zu starten.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen und wählen Sie ein Foto aus, das auf die Tasse gedruckt werden soll. Ich empfehle Ihnen ein schönes Familienbild im Querformat. Hochformatfotos sind hingegen aus Platzgründen nicht so gut geeignet. Klicken Sie das Bild an und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste auf die Tasse. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, falls Sie den Bildausschnitt auf der Tasse verändern möchten. Um Ihre Bestellung forzusetzen, klicken Sie auf In den Warenkorb.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter zur Kasse, um Ihre Bestellung abzuschließen.

Fazit: Individuelle Fotogeschenke kommen bei Freunden und Verwandten garantiert gut an.