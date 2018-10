Welches Bildbearbeitungsprogramm soll ich künftig für meine Fotos einsetzen?

Erfahren Sie hier, welches Programm Sie alternativ zu Picasa nutzen können.

Das Programm Picasa wurde ursprünglich von dem US-amerikanischen Unternehmen „LifeScape“ entwickelt und 2004 von Google übernommen. Im März 2016 wurde die Entwicklung von Picasa eingestellt. Google konzentriert sich vollständig auf seine Online-Dienste wie „Google Webalbum“ und „Google Fotos“, bei denen alle Bilder der Anwender ausschließlich im Internet in einem Online-Speicher („Cloud“) gespeichert werden. Bei Picasa sind sie hingegen vollständig auf dem eigenen PC gespeichert – kein Dritter kann die Bilder zu Gesicht bekommen.

Auch wenn Google die Entwicklung und den Download von Picasa eingestellt hat, ist nach den Erfahrungen der Redaktion Picasa nach wie vor die erste Wahl. Das Programm arbeitet perfekt mit allen aktuellen Windows-Versionen zusammen, auch wenn in Picasa selbst nur Windows 7, Vista und XP als mögliche Betriebssysteme genannt sind.

Als wir vor Jahren in der Redaktion auf der Suche nach einem Bildbearbeitungsprogramm waren, haben wir dutzende Programme geprüft und uns für Picasa entschieden. Die Entscheidung haben wir keine Minute bereut: Das Arbeiten mit unserem Testsieger macht noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Kein anderes kostenloses Programm ermöglicht es, Fotos so einfach zu organisieren, wieder auffindbar zu machen und zu optimieren. Auch Programme, die bei verschiedenen Digitalkameras oder Scannern mitgeliefert werden, können Picasa nicht das Wasser reichen.

Dass Google selbst Picasa nicht länger anbietet, ist dabei nicht weiter störend. Denn zum einen finden Sie Picasa auf der Grundwerks-CD von PC-Wissen für Senioren, zum anderen bieten viele Internetseiten Picasa zum Download an.

Die für uns in der Redaktion einzige Alternative in Sachen Bildbearbeitung ist das Kauf-Programm „Adobe Photoshop Elements“, das in der aktuellen Version für um die 70 Euro angeboten wird. Bei Photoshop Elements steht die (nicht immer ganz einfache) Bildbearbeitung im Vordergrund, mithilfe der Funktion „Organizer“ lassen sich dort Bilder verwalten.

Resümee: Picasa (von Google!) ist nach wie vor erste Wahl, wenn es nicht nur um die Verwaltung und einfache Bearbeitung von Fotos geht, sondern auch, wenn Ihre Fotos auf Ihrem PC und nicht im Internet in einem Online-Speicher gespeichert werden sollen. Soll der Schwerpunkt bei der leistungsfähigen Fotobearbeitung liegen, ist das Kaufprogramm Adobe Photoshop Elements 15.0 eine empfehlenswerte Alternative.