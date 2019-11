Wie finde ich Fotos, die ich versehentlich in einem falschen Ordner gespeichert habe?

So finden Sie schnell Ihre Fotos, die Sie in den falschen Ordner kopiert haben

Wenn Sie Ihre Fotos aus Versehen in den falschen Ordner kopiert haben, müssen Sie Ihre Festplatte nicht komplett nach den Bildern durchsuchen. Das erledigt Ihr Windows-Betriebssystem für Sie. Ich zeige Ihnen, wie:

1. Rufen Sie auf Ihrer Kamera zunächst eines der Bilder auf, das Sie suchen. Notieren Sie sich den Dateinamen des Fotos. Dieser wird auf dem Display angezeigt, z. B. dsc_1940.jpg. oder img_9991.jpg.

2. Rufen Sie mit der Tastenkombination Windows-Taste + E den Windows Explorer auf. Wählen Sie in der linken Leiste Ihre Festplatte aus, auf der Sie Ihre Fotos speichern. Das kann Laufwerk C: oder wie in meinem Fall das Laufwerk D: sein. Geben Sie anschließend rechts oben im Suchfeld den notierten Dateinamen ein. Windows zeigt Ihnen daraufhin alle Dateien mit diesem Namen auf Ihrer Festplatte an.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das passende Bild und wählen Sie im Menü Dateipfad öffnen aus. Dadurch gelangen Sie direkt zu dem Festplattenordner, nach dem Sie suchen.

