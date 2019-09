Wie finde ich Fotos im Archiv, von denen ich nur das Aufnahmedatum kenne?

Erfahren Sie hier, wie Sie ein Foto aus einem Bestimmten Jahr und bestimmten Monat schnell finden können

Sie müssen sich nicht durch all Ihre Fotos wühlen, um das Bild, das Sie suchen, zu finden.

Photo Commander 16 bringt eine Funktion mit, mit der Sie Ihre Bilder zeitlich sortiert anzeigen können:

1. Starten Sie Photo Commander 16.

2. Wählen Sie in der Ordnerleiste links Ihren Bilderordner aus.

3. Klicken Sie nun oben in der Leiste auf die Schaltfläche Wann?. Photo Commander 16 zeigt Ihnen nun die Fotos im ausgewählten Festplattenordner chronologisch sortiert an. Um das gewünschte Bild schneller zu finden, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Monat. So schnell ist das gesuchte Foto gefunden!

