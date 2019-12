Wie finde ich heraus, mit welcher Kamera ein Foto aufgenommen wurde?

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie das Kamera-Modell herausfinden, mit welchem Sie ein Foto aufgenommen haben

Sie können in der Tat ganz leicht herausfinden, wer recht hat. Bei Digitalfotos wird nämlich automatisch in der Datei gespeichert, mit welchem Kameramodell es aufgenommen wurde. So finden Sie diese Information:

1. Starten Sie Photo Commander 16.

2. Klicken Sie auf das Foto, von dem Sie wissen möchten, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde. Photo Commander 16 blendet diese Information im rechten Bereich unter der Bildvorschau ein.

