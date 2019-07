Wie Sie durch einfache Farbverfremdung Ihren Bildern einen Hauch Mystik verleihen

Negativfilm-Effekt von Photo Commander 16

Neulich fand in der Kunstsammlung in Düsseldorf eine große Fotoausstellung statt, bei der verschiedene Fotokünstler ihre Werke präsentiert haben. Die Werke eines Künstlers haben mich dabei besonders fasziniert. Die Farben seiner Aufnahmen waren verfremdet – so ähnlich wie bei einem Fotonegativ. Die Ergebnisse waren sehr beeindruckend. Das können Sie auch! Mit Photo Commander 16 lassen sich Bilder nämlich mit wenigen Schritten auf diese Weise verfremden.

1. Starten Sie Photo Commander 16 und doppelklicken Sie auf das Foto, dessen Farben Sie verfremden möchten.

Mein Tipp: Photo Commander bringt mit Negativ, Negativ Gekrümmt 1 und Negativ Gekrümmt 2 gleich drei Effekte mit, mit denen Sie Ihren Fotos eine Negativfilm-Optik verpassen können. Testen Sie mit einem Klick, welcher Effekt am besten zu Ihrem Foto passt. Perfekt geeignet für alle drei Effekte sind übrigens Fotos mit großen, einheitlichen Farbflächen und starken Kontrastunterschieden.

2. Klicken Sie oben in der Leiste auf Effekte und wählen Sie anschließend in der Liste den Effekt Negativ Gekrümmt 2 mit einem Klick aus. Der Schieberegler unter den Effekten, mit dem Sie eigentlich die Effektstärke einstellen, hat beim Negativ-Effekt keine Funktion. Sie können den Schieberegler also an seiner Position auf der linken Seite der Leiste unverändert belassen.

3. Sobald Sie den Effekt ausgewählt und angeklickt haben, wendet Photo Commander 16 diesen auf Ihr Foto an und zeigt Ihnen das Ergebnis als Vorschaubild. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Schliessen.

4. Speichern Sie Ihr Negativfilm-Bild als Dateikopie und überschreiben Sie nicht das Originalfoto. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Bild, wählen Sie Speichern unter aus und geben Sie einen neuen Dateinamen ein.

Fazit: Photo Commander 16 hat jede Menge spannende Effekte zu bieten. Mit dem Negativfilm-Effekt wird aus einer gewöhnlichen Aufnahme ein wahres Kunstwerk.

