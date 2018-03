Zusatzinformationen in Bilddateien einbetten

Digitale Bilder enthalten meist zusätzliche Informationen in Textform, die unabhängig vom Bildinhalt in einem unsichtbaren Speicherbereich der Bilddatei abgelegt werden. Dort können Sie auch selbst Stichwörter eintragen.

Windows / Deutsch / Open Source. Mit QuickImageComment können Sie die sogenannten "Metadaten", also die Daten über die Daten, die in Bildern stecken, anzeigen und bearbeiten. Sie brauchen das Programm nicht zu installieren. Nach dem Download packen Sie die Zip-Datei aus und starten das Programm.



Das Programmfenster von QuickImageComment ist in mehrere Felder aufgeteilt. Links oben sehen Sie Ihre Ordner, darunter die im aktuell gewählten Ordner enthaltenen Bilddateien. Klicken Sie eine davon an, so wird das Bild und die darin enthaltenen Zusatzinformationen angezeigt.



Rechts neben dem Bild sehen Sie die einzelnen Felder der eingebetteten Zusatzinformationen. Unter dem Bild können Sie neue Texte in die Felder "Exif Künstler" und "Exif Benutzerkommentar" eintragen. Klicken Sie dann oben links auf das Diskettensymbol, so wird Ihr Eintrag vom Eingabefeld unter dem Bild in das Speicherfeld rechts neben dem Bild übertragen und gespeichert.



Über dem Bild sehen Sie zwei Karteireiter. Sie können mehrere Bilder in einem Rutsch kommentieren, indem Sie auf "Mehrfach-Bildbearbeitung" klicken. Klicken Sie dann in der Dateiliste links bei gedrückter Maustaste mehrere Bilder an. Diese erscheinen in einer Liste rechts. Jetzt kreuzen Sie in der Mitte an, dass Sie den "Künstler (Autor) ändern" möchten. Wieder tragen Sie den Namen unten ein und klicken dann auf das Diskettensymbol oben links. Ihre Zusatzinformation wird jetzt in alle Bilder der Liste eingetragen.



Das Programm ist sehr praktisch, aber die Arbeitsablauf könnte einfacher sein.



