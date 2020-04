So hellen Sie einen unterbelichteten Vordergrund auf

Wenn Sie Bildbereiche unterschiedlich bearbeiten möchten, dann duplizieren Sie das Bild als Ebene und kombinieren die Ebenen mit einer Maske.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn auf einem Foto der Vordergrund im Schatten liegt und der Hintergrund zu hell ist, dann ist es mit einfachem Aufhellen nicht mehr getan, denn dann wird der ohnehin überbelichtete Hintergrund komplett weiß. Mit zwei Ebenen haben Sie das Problem im Griff.



Öffnen Sie mit Strg-L das Ebenen-Fenster. Klicken Sie die bisher einzige Ebene mit der rechten Maustaste an und klicken Sie auf "Ebene duplizieren". Jetzt haben Sie die gleiche Ebene doppelt. Auf die neue Ebene wenden Sie nun den Farbeffekt an, der Ihr Hauptmotiv aufhellt. Meist gelingt das schnell und gut, indem Sie mit dem Effekt "Farben / Werte" den Schwarz-, Grau- und Weißpunkt verschieben. Denken Sie daran, auf OK zu klicken.



Danach ist allerdings der Hintergrund zu hell. Um diesen wieder abzudunkeln, legen Sie eine Maske an, die den ursprünglichen dunkleren Hintergrund wieder durchscheinen lässt. Klicken Sie auf "Ebene / Maske / Ebenenmaske hinzufügen". Unter "Ebenenmaske initialisieren mit" klicken Sie auf "Weiß (Volle Deckkraft)". Die Maske wird jetzt im Ebenen-Fenster als weißes Rechteck angezeigt.



Mit Hilfe dieser Maske dunkeln Sie jetzt gezielt die überbelichteten Bildteile wieder ab. Handelt es sich um den überbelichteten Himmel einer Landschaftsaufnahme, können Sie einen Farbverlauf benutzen. Sind statt dessen mehrere überbelichtungen im Bild, malen Sie mit einem weichen Pinsel Graustufen in die Maske.