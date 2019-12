So holen Sie feine Details aus dem Schatten

Mit Farbwerten und Kontrastmasken zaubern Sie ungeahnte Einzelheiten aus dem Dunkel.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn in Fotos wichtige Details im Schatten verschwinden, dann fehlen oft Mitteltöne. Ob das bei einem Foto der Fall ist, stellen Sie fest, indem Sie mit dem Menübefehl „Farben / Werte“ das Histogramm anzeigen. Wenn hier im mittleren Bereich eine Lücke klafft, dann ist ganz klar: Hier sollten eigentlich die Details zu sehen sein, die sich im Schatten verstecken.



Oft ist die Lösung erstaunlich simpel: Schieben Sie das graue Dreieck unter der Grauskala nach links und schauen Sie, was passiert. Sie verschieben damit den so genannten Graupunkt in Richtung Schatten. Der Punkt, an den Sie das Dreieck verschieben, wird von Gimp genau auf die mittlere Helligkeit gesetzt. Alles, was dunkler war, wird gleichmäßig aufgehellt.



Wenn das noch nicht genügt, können Sie zusätzlich mit einer Kontrastmaske nacharbeiten. Legen Sie dazu mit „Ebene / Ebene duplizieren“ eine Kopie des Fotos in einer neuen Ebene an. Lassen Sie sich mit Strg-L die Ebenen anzeigen und nennen Sie die neue Ebene „Kontrastmaske“. (Das ist nicht unbedingt notwendig, erleichtert aber die Übersicht.)



Diese Maske wandeln Sie mit „Farben / Entsättigen / Entsättigen“ in Graustufen um und legen einen Weichzeichner darüber. Damit sich ein Effekt ergibt, ändern Sie den „Modus“ der Ebene von „Normal“ zu „Bildschirm“, „Addition“ oder „Überlagern“. Gimp kombiniert dabei die Farbwerte der Bildpunkte auf unterschiedliche Weisen. Für einen vorher/nachher-Vergleich schalten Sie die Ebene der Kontrastmaske mit einem Klick auf das Augen-Symbol abwechselnd sichtbar und unsichtbar. Wie stark der Effekt wirkt, stellen Sie mit der Deckkraft der Masken-Ebene ein.