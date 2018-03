Beseitigen Sie 3 häufige Fotografierfehler mit den Bordmitteln Ihres iPad per Fingertipp

Kürzlich habe ich meine Gäste auf einer Feier mit meinem iPad fotografieren lassen. Dabei sind lustige Bilder rausgekommen. Einige wirklich schöne Aufnahmen hatten aber leider klassische Fotofehler, wie sie häufigen vorkommen. Glücklicherweise lassen sich solche Pannen mit Ihrem iPad beseitigen, um Aufnahmen mit kleinen Macken nachträglich zu retten.

Es gibt einige klassische Fehler, die sich beim Fotografieren immer wieder einschleichen. Glücklicherweise bietet Ihnen Ihr iPad in der Standard­-App Fotos auch gleich die passenden Werkzeuge an, um die nötigen Korrekturen an den Aufnehmen vorzunehmen. Meine drei am meisten ver­wendeten Tricks stelle ich Ihnen hier vor.

So öffnen Sie Bilder mit der App Fotos

Allen folgenden Tipps gemein ist, dass Sie ein Foto auf Ih­ rem iPad in der App Fotos öffnen.

Öffnen Sie die Standard-­App Fotos. Wählen Sie hier per Fingertipp das Bild aus, an dem Sie eine Änderung vornehmen wollen. Nachdem das Bild vergrößert angezeigt wird, tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Bearbeiten.

Tipp 1: So beseitigen Sie den „Rote-Augen-Effekt” auf Ihren Fotos

Problem: Beim Aufnehmen reflektiert die Netzhaut des Fotografierten den LED­Blitz. Die Augen erscheinen auf dem Bild knallrot.

Tippen Sie mit dem Finger bei hochkant gehaltenem iPad das zweite Symbol von rechts (durchgestrichenes Auge) 1 an. Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung, jedes Auge einzeln anzutippen. Sobald Sie das tun, werden die Pupillen neu gefärbt – und der „Rote­-Augen­-Effekt“ ist verschwunden. Tippen Sie abschließend auf den kleinen gelben Haken, um die Änderung zu speichern.

Tipp 2: Korrigieren Sie einen schiefen Horizont auf Ihren Aufnahmen

Problem: Während des Fotografierens halten Sie Ihr iPad beim Drücken des Auslösers leicht schräg. Das Motiv er­ scheint dann auf dem Foto schief. Besonders tragisch ist das bei Aufnahmen von hohen Gebäuden.

Öffnen Sie das betroffene Foto, und tippen Sie, bei hochkant gehaltenem iPad am unteren Bildschirmrand auf das zweite Symbol 2 von links. Unter Ihrem Foto erscheint daraufhin ein Kreisaus­ schnitt mit Ziffern, die Gradangaben darstellen. Legen Sie den Finger außerhalb des Bildes auf diese Gradan­gabe. Fahren Sie dann, ohne den Finger abzusetzen, vorsich­tig nach links, um das Bild nach rechts zu kippen bzw. nach links, um eine Drehung nach links zu erzeugen. Wenn das Motiv auf dem Foto gerade ist, setzen Sie den Finger ab und speichern die Aufnahme, indem Sie oben rechts auf den kleinen gelben Haken tippen.

Die Helligkeit bei Fotos fix nachjustieren

Problem: Ein Foto ist über­ oder unterbelichtet und wirkt daher zu hell bzw. zu dunkel. Dieser Fehler entsteht bei­spielsweise dann, wenn Sie ein Motiv gegen das Licht foto­ grafieren oder Fotos in dunkler Umgebung ohne Blitz auf­ nehmen.