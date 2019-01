Ihre Bilder – perfekt platziert im Fotobuch

Ohne Rahmen geht gar nichts in Scribus. Egal, ob Sie Texte oder Bilder einfügen wollen: Zuerst erzeugen Sie einen Rahmen, danach kommt der Inhalt. Mit der folgenden Anleitung wird das im Handumdrehen zur Routine.

Sie haben drei Möglichkeiten, in Scribus ein Bild einzufügen:

Sie drücken die Taste I für Image (englisch für „Bild“),

Sie wählen den Befehl Einfügen / Bildrahmen im Menü oder

im Menü oder Sie klicken in der Werkzeugleiste von Scribus das Symbol für den Bildrahmen an.

Der Mauszeiger wird zu einem Bildsymbol mit einem kleinen Kreuz. Damit ziehen Sie jetzt bei gedrückter Maustaste ein Rechteck auf.

So laden Sie ein Bild in den Rahmen

Jetzt haben Sie einen Bildrahmen, aber noch kein Bild. Damit in Ihrem Rahmen auch etwas zu sehen ist, laden Sie eine Bilddatei mit

einem Rechtsklick in den Bildrahmen und einem Klick auf Bild laden oder

oder der Tastenkombination Strg-I.

Vielleicht die praktischste Möglichkeit: Sie können Bilder einfach mit der Maus aus dem Windows-Explorer in den Bildrahmen ziehen.

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie zunächst nur ein kleines Eckchen Ihres Bildes im Bildrahmen sehen. Das passiert, wenn Sie Fotos in voller Auflösung laden.

Das magische Eigenschaften-Fenster

Das wichtigste Fenster in Scribus rufen Sie mit der Taste F2 auf: das Eigenschaften-Fenster. Egal, ob Text oder Bild, hier stellen Sie alles ein. Das Fenster ist in mehrere aufklappbare Bereiche unterteilt. Klicken Sie den Bereich Bild an. Dann kreuzen Sie unter Skalierung erst Auf Rahmengröße an, und gleich danach Freie Skalierung. Dadurch wird das Bild erst passend verkleinert und gleich danach können Sie es nach Wunsch wieder vergrößern. Das geht am schnellsten, indem Sie den Mauszeiger über X-Größe oder Y-Größe halten und am Mausrad drehen. Achten Sie darauf, dass das Kettenzeichen geschlossen ist, damit das Bild gleichmäßig vergrößert wird.

Nach einem Doppelklick auf das Bild können Sie dieses innerhalb des Rahmens verschieben.

Fertig ist das perfekt platzierte Bild.