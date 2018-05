Lassen Sie im Copyshop professionell drucken

Wenn ich ein Fotobuch, eine Broschüre oder Einladung mit Scribus gestaltet habe, gebe ich das Ergebnis als PDF aus und bringe es zum Copyshop. Scribus sorgt dafür, dass das Werk perfekt gedruckt wird.

Wenn Sie das PDF-Symbol in der Werkzeugleiste von Scribus anklicken, überprüft Scribus zunächst automatisch die Druckvorstufe. Dabei wird getestet, ob in Ihrem Dokument irgendwelche Probleme auftreten, die den Druck beeinträchtigen könnten. Erschrecken Sie nicht, wenn hier eine Reihe von Fehlern angezeigt wird: Nicht jeder davon ist wirklich ein Problem. So ist ein leerer Bildrahmen völlig okay, wenn Sie an der betreffenden Stelle kein Bild haben möchten: Der Rahmen wird nicht mit ausgedruckt.

Druckerei oder Copyshop?

Stellen Sie das Profil PDF 1.4 ein. Damit können Sie auch durchsichtige Bereiche speichern. Druckereien akzeptieren dieses Format allerdings nicht, der Druck wird fehlerhaft. Ich bin deshalb dazu übergegangen, meine Fotobücher im Copyshop drucken zu lassen. Copyshops sind gerade für Privatkunden sehr viel entgegenkommender und flexibler. Mit der Qualität bin ich vollauf zufrieden. Wenn Sie auf OK klicken, erscheint das Fenster Als PDF speichern. Beim Karteireiter Allgemein aktivieren Sie ganz unten die Höchste Bildauflösung und stellen sie auf 300 dpi. Ansonsten können Sie die Voreinstellungen stehen lassen: PDF 1.4, Bindung links und so weiter. Die Schriftarten im Dokument sollten Sie Alle einbetten.

So stellen Sie sicher, dass die Schriften im Druck genauso aussehen wie im Entwurf. Mit Scribus sind Sie da auf der sicheren Seite, denn das Programm lädt fehlerhafte Schriften erst gar nicht. Im Bereich Farbe stellen Sie ein, dass Ihr Fotobuch für die Ausgabe beim Drucker vorgesehen ist. Alle anderen Optionen, auch die im Bereich Pre-Press, können Sie ignorieren. Wählen Sie einen Ordner und einen Dateinamen für Ihr PDF und klicken Sie auf Speichern.

Und das war's auch schon. Auf zum Copyshop!