So einfach zeigen Sie Ihre Fotos nach Aufnahmeorten sortiert auf einer Landkarte an

Wie ein Navigationssystem kann auch das iPad über GPS-Satelliten jederzeit Ihre Position bestimmen. Diese Funktion wird auch von der Standard-App Fotos genutzt, um den Aufnahmeort Ihrer Bilder festzuhalten.

Die Bestimmung des Orts, an dem Sie ein Foto mit Ihrem iPad aufgenommen haben, ist ungefähr straßengenau. Voraussetzung für die GPS-Bestimmung ist, dass Sie den Ortungsdienst für die App Kamera bereits vor der Aufnahme eingeschaltet haben. Die Einstellung können Sie wie folgt vornehmen bzw. kontrollieren: Tippen Sie auf dem Homescreen Ihres iPad auf Einstellungen (graues Zahnradsymbol). Auf der linken Seite des Bildschirms wählen Sie per Fingertipp Datenschutz an. Im rechten Teil des Bildschirms tippen Sie ganz oben auf Ortungsdienste. Achten Sie darauf, dass die Option Ortungsdienste eingeschaltet ist (Schieberegler ist grün unterlegt). Außerdem überprüfen Sie, dass weiter unten hinter Kamera die Option Beim Verwenden eingestellt ist. Ist das nicht der Fall, tippen Sie den Eintrag Kamera mit dem Finger an. Anschließend wählen Sie per Fingertipp Beim Verwenden der App aus. Schließen Sie die Einstellungen dann, indem Sie den Home­Button auf dem Rahmen Ihres iPad drücken.

So ermitteln Sie, wo eine Aufnahme mit Ihrem iPad gemacht wurde

Starten Sie die Standard-App Fotos auf dem Homescreen Ihres iPad per Fingertipp. Stellen Sie sicher, dass am unteren Rand des Bildschirms Fotos ① aktiviert ist. Tippen Sie bei Bedarf das Symbol Fotos mit dem Finger an. Auf dem Bildschirm werden Ihnen jetzt alle Fotos angezeigt, die auf Ihrem iPad gespeichert sind. Bilder, die mit eingeschalteter Ortungsfunktion aufgenommen wurden, erkennen Sie daran, dass neben dem Aufnahmedatum auch der Ort ② angegeben ist.

Um die Fotos in einer Kartenansicht, sortiert nach den jeweiligen Aufnahmeorten, darzustellen, tippen Sie auf die Ortsangabe oberhalb der Bilder ③.

Auf Ihrem iPad werden Ihnen die Bilder nun in einer Kartenansicht dargestellt.

3 wichtige Kniffe, mit denen Sie die Kartenansicht optimal nutzen