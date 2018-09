So haben Sie Ihre schönsten Fotos und Videos ganz einfach überall griffbereit

Im Urlaub fotografiere ich häufig mit meinem iPhone-Handy. Anschauen möchte ich mir die Bilder aber lieber auf dem großen Bildschirm meines iPad. Und zum Bearbeiten meiner schönsten Fotos bzw. zum Schneiden der Videos benutze ich meinen Computer. Mit der iCloud-Fotofreigabe ist es kein Problem, alle Fotos und Videos auf allen Geräten jederzeit zur Hand zu haben.

Übertragen Sie Bilder via iCloud an andere Apple-Geräte oder an Ihren Windows-PC

Für den Abgleich von Fotos und Videos zwischen Apple-Geräten und Ihrem Computer ist die Funktion Mein Fotostream zuständig. Kontrollieren Sie zunächst, ob sie auf Ihrem iPad aktiviert ist.

Tippen Sie auf dem Homescreen Ihres iPad auf Einstellungen (graues Zahnradsymbol). Entscheiden Sie sich dann per Fingertipp auf der linken Seite des Bildschirms für den Eintrag iCloud. Tippen Sie rechts auf den Eintrag Fotos. Achten Sie darauf, dass Mein Fotostream auf Ein gestellt ist (Schieberegler ist grün unterlegt).

Die Fotos und Videos von Ihrem iPad werden jetzt an alle Geräte übertragen, die mit Ihrem Apple-Konto angemeldet sind.

So unterscheiden sich iCloud-Fotomediathek und Mein Fotostream

In den Einstellungen Ihres iPad finden Sie unter iCloud die ähnlich klingenden Begriffe iCloud-Fotomediathek und Mein Fotostream. Wenn Sie iCloud-Fotomediathek auf Ein stellen, werden alle Ihre Fotos in die iCloud übertragen. Das geht aber zu Lasten des Speichers (nur 5 Gigabyte sind kostenlos). Mein Fotostream überträgt nur die letzten 1.000 Bilder und Videos von Ihrem iPad in die iCloud, aber ohne den Speicher zu belasten. Ich empfehle Ihnen also, die in den meisten Fällen ausreichende Funktion Mein Fotostream zu nutzen.

So kommen Ihre Fotos vom iPad auf Ihren Windows-PC