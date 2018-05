So speichern Sie sicher

Beim Speichern verhält Gimp sich eigenartig. Viele sind deswegen irritiert. Mit den folgenden Tipps speichern Sie Ihre wertvollen Bilder immer richtig.

Wer versucht, mit dem üblichen Menübefehl in Gimp ein JPG-Bild zu speichern, erlebt eine herbe Enttäuschung. Datei / Speichern unter – in jedem anderen Programm ist das der Befehl, mit dem Sie die verschiedensten Formate speichern können. Nur in Gimp nicht. Gimp hat ein eigenes Dateiformat mit der Endung XCF. Die Befehle Speichern und Speichern unter sind ausschließlich für dieses Format reserviert. Damit bleiben Ebenen und andere wichtige Bildeigenschaften erhalten.

Wenn Sie ein Bild bearbeitet haben und möchten es einfach unter dem gleichen Namen wieder speichern, benutzen Sie den Befehl überschreiben.

Um andere Formate als XCF zu speichern, benutzen Sie den Befehl Exportieren als. Wenn Sie Bilder ins Internet stellen, ausdrucken oder weitergeben möchten, sind die Formate JPG und PNG geeignet. Beide Formate enthalten jeweils nur eine Ebene. Enthält Ihr Bild durchsichtige Teile, speichern Sie es als PNG, denn JPG beherrscht keine Transparenz. Falls Gimp sich beim Schließen beschwert, ein Bild sei nicht gespeichert, obwohl Sie es exportiert haben: Speichern Sie es zusätzlich als XCF.