Bildbearbeitung

Picasa-Tipp: Wie lautet der Dateiname des gewünschten Fotos?

Erfahren Sie hier, wie Sie bei Nutzung von Picasa die Datei-Namen einzelner Bilder herausfinden

Nutzen Sie Picasa zur Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Fotos? Perfekt, denn Picasa zeigt Ihnen Ihre Fotos im Hauptbereich des Programmfensters übersichtlich in Form von kleinen Miniaturen an. Doch was tun, wenn Sie ein bestimmtes Bild weitergeben möchten und hierzu den Dateinamen des Bildes benötigen?

Mit zwei kleinen Tricks kommen Sie weiter:

● Klicken Sie in Picasa in der rechten unteren Ecke auf die Schaltfläche mit dem blauen, runden Symbol und dem Ausrufezeichen . Picasa öffnet daraufhin auf der rechten Seite den Eigenschaftenbereich. In ihm werden zum aktuell im Hauptbereich markierten Foto zahlreiche Detailinformationen angezeigt. Gleich oben an erster Position können Sie den Dateinamen ablesen.

● Rufen Sie in Picasa das Menü ANSICHT und BILDUNTERSCHRIFT FÜR DIE MINIATURANSICHT auf. Im nun aufgeklappten Untermenü klicken Sie auf DATEINAMEN. Das Menü wird geschlossen, und ab sofort erscheint in der Hauptansicht unterhalb von jedem Foto der jeweilige Dateiname.

Nutzen Sie den ersten Trick, wenn Sie den Dateinamen nur ab und zu für ein einzelnes Foto brauchen. Der zweite Trick kommt zum Einsatz, wenn Sie den Dateinamen mehrerer Fotos auf einen Blick benötigen und nicht ständig die Fotos zum Nachschlagen im Eigenschaftenbereich anklicken möchten.