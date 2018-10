Abwarten oder kündigen – "Should I Quit?" von TheAppGuys bringt Klarheit

Wissen Sie, wie viel Ihrer Arbeitszeit Sie wirklich effizient verbringen? Die App "Should I Quit?" macht eine einfache Erfassung und Selbstreflektion Ihres Arbeitstages möglich und zeigt damit Optimierungspotenziale auf.

Stundenlange Meetings oder Ablenkung durch Arbeitskollegen – im Arbeitsalltag wird viel Zeit unnötigen oder wenig effektiven Beschäftigungen geopfert. Das ist frustrierend und führt über einen längeren Zeitraum zu wachsender Unzufriedenheit. Um zu dokumentieren, wieviel Zeit ganz real verschwendet wird, haben die Kölner Mobile-Spezialisten TheAppGuys "Should I Quit?" entwickelt. Die neue App dient dazu, seine eigene Arbeitszeit zu tracken und anhand der Fakten die Entscheidung für einen Jobwechsel zu erleichtern.

Die Idee zu dieser App wurde aus der Unzufriedenheit eines Entwicklers in seinem vorherigen Job geboren. Denn er stellte sich damals die Frage, wieviel seiner Arbeitszeit er wohl mit wirklich sinnvollen Aufgaben verbrachte. Die Antwort war so ernüchternd, dass er seinen Job kündigte, um sich neuen Herausforderungen zu stellen – zum Beispiel der Weiterentwicklung der Idee zu der jetzigen App. Diese besitzt eine einzigartige Trackingfunktion, die bei der Selbstreflexion hilft und wertvolle Klarheit über den eigenen Arbeitsalltag bringt.

"Should I Quit?" ermöglicht es, seine aktuelle Tätigkeit (oder Nicht-Tätigkeit) sekundengenau zu ermitteln, dabei wird in "Work", "Bullshit" und "Leisure" unterschieden und die Zeiten mit Live-Ansicht erfasst. Stündliche Push-Nachrichten erinnern daran, den Status zu aktualisieren. Doch nicht nur die Technik der App ist besonders, sondern auch die ganzheitliche Konzeption und das Design. Denn dies ist angelehnt an die griechische Mythologie. Und so symbolisieren die griechischen Sagengestalten Sisyphos, Dionysos, Prometheus und weitere wie man seinen Joballtag verbringt und liefern aufgrund der gesammelten Datensätze Ratschläge und Kommentare.

Auch wenn die Arbeit gerade keinen Spaß macht, sorgt die gesamte Animation der App – unter anderem mit dem Sisyphos, der seinen Felsbrocken wieder und wieder den Berg hinaufrollt – für Erheiterung. Und am Ende kommt vielleicht auch heraus, dass man eben doch keine Sisyphosarbeit verrichtet, sondern zu den Glücklichen zählt, die keinen wirklichen Grund für einen Jobwechsel haben. "Should I Quit?" von TheAppGuys steht an diesen Links für Android und iOS zur Verfügung: