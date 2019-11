breazyTrack – neue Gratis-App hilft Asthmatikern

Als erste Asthma-App hat breazyTrack das PneumoDigital-Siegel der Deutschen Atemwegsliga erhalten. Die App ist ein Beispiel dafür, wie digitale Helfer eine individualisierte und deutlich wirksamere Versorgung von Asthmatikern ermöglichen.

In Deutschland gibt es rund 6 Millionen Asthmatiker. Einer von ihnen ist Andreas Thom, Mitgründer der breazy-health GmbH. Als er sein Asthma-Set mit Bedienungsanleitungen und Asthma-Tagebuch erhielt, war ihm klar: Das muss auch einfacher gehen! Die durch die Potsdamer breazy-health GmbH entwickelte App für Asthmatiker „breazyTrack“ ist von der Deutschen Atemwegsliga e.V. als erste derartige App mit dem Siegel PneumoDigital ausgezeichnet worden.

Mit ihrer Zertifizierung will die Deutsche Atemwegsliga Nutzern helfen, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von pneumologischen Apps einzuschätzen. Denn das Angebot an digitalen Helfern nimmt rasch zu. Die technische Bewertung wird vom Zentrum für Telematik und Telemedizin in Bochum vorgenommen. Parallel erfolgt die individuelle Bewertung durch Tester von PneumoDigital. Das Fazit lautet: Aus der Sicht der Tester ist breazyTrack motivierend, gut anwendbar und funktionell.

Die App breazyTrack ist in der Basisversion kostenlos und werbefrei, sie läuft auf Android und iOS. Nach der Registrierung können Nutzer die für ihren Asthmaverlauf wichtigen Daten erfassen. Das dauert wenige Minuten und wird durch eine einfache, individualisierbare Menüführung unterstützt.

Die App ersetzt nicht nur das aufwendige schriftliche Asthma-Tagebuch, das Patienten und behandelnden Ärzten Informationen für die Therapie liefert. Patienten können auch auf verschiedene Module zurückgreifen, wie Pollenflug, Biowetter, Asthmavorhersage und Verhaltenstipps. breazyTrack hat eine Erinnerungsfunktion, zum Beispiel für die Medikamenteneinnahme.

Aus der Dokumentation lässt sich ein Statusreport generieren, in dem sich die Wirksamkeit der Therapie ablesen lässt. Alle Daten werden im europäischen Wirtschaftsraum verarbeitet und nach Deinstallation der App gelöscht. Weitere Infos und die Links zur Installation der App erhalten Sie unter https://breazy-health.com/.