Dateien, Termine und Kontakte auf dem eigenen Server abgleichen

Heute im Newsticker: Ein Miet-Server für Nextcloud, ein intelligentes Übersetzungsprogramm, gehobener Unfug mit dem RaspberryPi, ein Server für Softwareentwicklungsteams, ein Online-Office und ein Kalender für Konferenzen.

Maschinelle Übersetzung als Open Source

OpenNMT ist ein quelloffenes Projekt, das eine maschinelle Übersetzung auf der Basis neuronaler Netze entwickelt.

http://opennmt.net/



Dateiabgleich mit Mietserver

Sie möchten Ihre Dateien, Termine und Kontakte auf einem eigenen Nextcloud-Server abgleichen, haben aber keine Lust, diesen selbst zu betreiben? Kein Problem! Beim Systemhaus QLOC können Sie so einen Server für 7 Euro im Monat mieten.

https://www.qloc.de/nextcloud



Kritzelkamera

Draw This ist eine Kamera, deren Bilder aussehen, wie von einem kleinen Kind gekritzelt. Das Projekt ist Open Source, Sie können alle Baupläne und die Software frei herunterladen. Dahinter steckt ein Raspberry Pi mit künstlicher Intelligenz und ein kleiner Thermodrucker.

http://danmacnish.com/2018/07/01/draw-this/



Komfortabel Software entwickeln

Fossil ist ein Serversystem, das Versionskontrolle mit Bug Tracking und Wiki verbindet. Das System hat eine eingebaute Weboberfläche und besteht nur aus einer einzigen ausführbaren Datei, was die Installation sehr einfach macht.

https://fossil-scm.org/



Ihr eigenes Online-Office

Mit CODE installieren Sie LibreOffice zusammen mit Nextcloud auf einem eigenen Server. Die neue Version 3.3.1 passt sich noch besser auf kleine Bildschirme an, so dass Sie Ihren Office-Server auch vom Handy aus nutzen können.

https://www.collaboraoffice.com/code/



Konferenzprogramm auf dem Handy

Die meisten Konferenzen bieten ihr Programm als iCal-Datei an. Diese könnten Sie in Ihren persönlichen Kalender importieren, allerdings wäre dieser mit den vielen Terminen und Zusatzinformationen heillos überlastet. Eine App namens "Giraffe" ändert das: Hier können Sie solche Kalender getrennt von Ihren sonstigen Terminen speichern.