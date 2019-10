Delectable Wine – Scan & Rate: die besten Wein-Bewertungen sofort zur Hand

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone ein Foto von einem Weinetikett und erhalten sofort Bewertungen und Beschreibungen. Diesen kostenlosen Service bietet Ihnen die App Delectable Wine – Scan & Rate. Mit der kostenlosen App bekommen Sie einen sofortigen Zugang zu den besten Weinen der Welt.

Delectable Wine – Scan & Rate wurde ursprünglich für Professionelle rund um das Thema Wein entwickelt. Die App wurde zu einem großen Erfolg und ist heute auch bei vielen Wein-Hobbyisten und -trinkern weltweit sehr beliebt. Delectable Wine gehört zu den Apps, mit denen Trends in der Wein-Community skizziert und verbreitet werden.

Delectable Wine integriert die Vorteile von Social Media: Die App lässt Freunde der gekelterten Weintrauben interessante Weinfunde schnell per Instagram, Facebook oder Twitter teilen, ohne dass Freunde über die App eingeladen werden müssen. Für Weinfans, die ihre Begeisterung gerne mit Freunden teilen, ist die Fokussierung auf den Community-Aspekt nützlich, indem sie beispielsweise berühmten Weinsommeliers, Winzern und Weinkritikern folgen.

Die Anwendung von Delectable Wine ist einfach: Sie nutzen die Smartphone-Kamera, um das Etikett einer Weinflasche einzuscannen. Aufgrund der angezeigten Informationen können Sie schnell und sicher beurteilen, ob dieser Wein Ihren Anforderungen und geschmacklichen Präferenzen entspricht. Fügen Sie Ihre eigenen Bewertungen und Verkostungsnotizen zu bereits getrunkenen Weinen in der App hinzu und speichern die Eingaben, können Sie alle Informationen zukünftig schnell wiederfinden. Um vielleicht einen neuen Lieblingswein zu entdecken, unterstützt die App das Verwalten von kuratierten Listen.

Die Macher von Delectable Wine stammen aus dem sonnenverwöhnten Kalifornien, genau betrachtet aus San Francisco, der viertgrößten Stadt des US-Bundesstaates. Eine Deutsch lokalisierte Übersetzung der App wird bislang nicht angeboten, insbesondere für Interessenten von US- und kalifornischen Weinen ist die App trotzdem ein "must have". Weitere Infos und die Installation erreichen Sie an diesem Direktlink im Google Play Store. Zudem bietet die Delectable Inc. ein Testprogramm für unveröffentlichte (Beta-)Versionen der App an. Bei Interesse an der Teilnahme können Sie sich an diesem Link als Tester registrieren.