DRK-App: So einfach haben Sie Ihren kleinen Gratis-Lebensretter immer zur Hand

Das Deutsche Rote Kreuz stellt die DRK-App für Smartphones zur Verfügung. Die kostenfreie Anwendung gibt einen umfassenden und aktuellen Überblick über rund 22.000 Angebote und Dienstleistungen des Deutschen Roten Kreuzes. Zudem ist sie eine wertvolle, konkrete Hilfestellung in Notfall-Situationen.

Das übersichtliche Menü der Startseite bietet eine schnelle und nutzerorientierte Übersicht der DRK-Angebote. Über Mein DRK vor Ort lassen sich postleitzahlengenau sämtliche Leistungen und Einrichtungen des DRK in der näheren Umgebung abrufen.

Ein weiterer Fingertipp führt den App-Nutzer zum richtigen Ansprechpartner, liefert Infos zu Kosten, Öffnungszeiten und weiteren Informationen der entsprechenden Einrichtung. Auch für Blutspender ist die App nützlich, denn Sie können Blutspende-Termine in Ihrer Nähe suchen und in Ihren Kalender eintragen lassen.

Wer nach einer konkreten Lösung für sein Problem sucht, kommt mit dem Symbol ANGEBOTE in meiner Nähe am schnellsten zum Ziel. Das Tool listet die Ergebnisse der Postleitzahlensuche nach speziellen Lösungsangeboten auf, beispielsweise in der Altenhilfe oder Gesundheitsvorsorge.

Wie man in lebensbedrohlichen Situationen helfen kann, zeigt der Kleine Lebensretter: Er beschreibt anschaulich Erkennungsmerkmale und Sofortmaßnahmen zum Beispiel bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Vergiftung. Außerdem kann man sein Erste Hilfe-Wissen unterwegs auffrischen.

Mit dem „Kleinen Lebensretter“ haben Nutzer der App zudem jederzeit eine Anleitung in Erster Hilfe in Notfallsituationen griffbereit. Der „Kleine Lebensretter“ ist offline verfügbar und benötigt keine Netzverbindung. Eine zusätzliche Telefonliste mit Notrufnummern der Rettungsdienste, regionalen Gift-Notrufzentralen, dem Apothekennotruf oder psychologischen Beratungsstellen.

Die App ist kostenlos und werbefrei. An diesem Link erreichen Sie weitere Infos zu der App und die Installation aus dem Google Play Store.