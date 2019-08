Erste Hilfe bei Fahrradpannen: die FahrradPass-App mit kostenfreiem Abholservice

Radfahrer sind mit der FahrradPass-App von Wertgarantie optimal gerüstet: Mit ihren vier Funktionen Abholservice, Werkstatt-Finder, Fahrradpass und Fahrradschutz bietet sie Sicherheit und bequeme Unterstützung bei Pannen und Diebstählen.

Der Klassiker unter den Fahrradpannen ist der platte Reifen. Ärgerlich, wenn das unterwegs in unbekanntem Terrain passiert, der Ersatzschlauch zu Hause liegt oder die Reparatur nicht selber vorgenommen werden kann. Die FahrradPass-App bietet schnelle Hilfe und zeigt Standort, Adresse sowie den kürzesten Weg zur nächsten Werkstatt an - damit der Schaden schnell behoben und der Radausflug ohne große Verzögerungen fortgesetzt werden kann.

Ist eine Weiterfahrt nicht möglich, hilft der kostenfreie Abholdienst

Lässt sich der Schaden nicht ohne Weiteres beheben und eine Weiterfahrt nicht möglich sein, können Radfahrer in Deutschland und Österreich über die App einen Abholdienst, den sogenannten Pick-up-Service kontaktieren. Die "gelben Engel für Zweiräder" bringen Fahrer und Fahrrad sicher zum Ausgangspunkt der Tour, zur nächsten Werkstatt oder nach Hause. Nach Aktivierung über die App kann der Service ein halbes Jahr lang kostenfrei genutzt werden.

Ist das Rad gestohlen, sind jederzeit alle wichtigen Daten und Fotos griffbereit

Nicht nur Pannen können Fahrradtour und -urlaub ein jähes Ende bereiten. Unfälle oder Diebstahl bringen erheblichen Stress mit sich. Nicht zuletzt deswegen, weil jede Menge Formalitäten zu erledigen und in der Regel weder Kaufvertrag, noch Rahmennummer, notwendige Fotos und Unterlagen zu Rad oder An- und Umbauten griffbereit sind. Mit dem Fahrradpass, der ebenfalls in der App integriert ist, sind alle notwendigen Fahrraddaten schnell und überall zur Hand und bei Bedarf sogar als PDF ausdruck- und versendbar. Das erleichtert und beschleunigt sämtliche Vorgänge, sowohl im Kontakt mit der Polizei als auch mit der Versicherung.

Sollen Rad oder E-Bike versichert werden, geht das bequem über den Fahrradschutz

Außerdem hat jeder Nutzer die Möglichkeit via FahrradPass-App sein Fahrrad oder E-Bike/Pedelec bei Wertgarantie gegen Diebstahl, Schäden durch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung, Vandalismus und mehr zu versichern und den Pick-up-Service dauerhaft zu verlängern.

Dem Unternehmen mit 20 Jahren Fahrrad-Expertise ist es wichtig, Radfahrern über die Versicherung hinaus kompetenten Service zu bieten. Ein Team aus erfahrenen Fahrradmechanikern und fahrradaktiven Experten informiert bereits heute schon zu vielen Themen rund ums Rad. Die FahrradPass-App erweitert das Service-Angebot und steht für Android und iOS zur Verfügung: