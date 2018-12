Kostenlose BIWAPP-App informiert bei Schulausfall

Schneefall und Straßenglätte sind in diesem Winter in den meisten Landesteilen bisher noch ausgeblieben. In den kommenden Wochen und Monaten ist die aktuelle Wetterlage aber für alle Berufspendler und vor allem für die Eltern von schulpflichtigen Kindern wieder ein wichtiges Thema.

Weil immer mehr Menschen morgens zuerst aufs Handy schauen, bevor sie – wenn überhaupt noch – das Radio einschalten, wird in vielen Städten und Landkreisen darauf gesetzt, Hinweise zum Schulausfall wegen Straßenglätte oder eilige Winter-Verkehrswarnungen mit der kostenlosen Bürger-Informations- und Warn-App (BIWAPP) zu verbreiten.

Als neuer Nutzer des Systems ist beispielsweise gerade der Landkreis Nienburg hinzugekommen. Dadurch werden nun auch in der Mittelweserregion solche wichtigen Hinweise schnell und effizient per Handy an die Bürger übermittelt. Auch viele weitere Städte und Kreise in Niedersachsen sowie in anderen Bundesländern setzen BIWAPP ein. Bleiben die Schulen wegen Straßenglätte geschlossen oder fällt so wie jetzt in Lüchow-Dannenberg an einer einzelnen Schule wegen eines Heizungsschadens der Unterricht aus, können die Behörden die Nutzer der App in der jeweiligen Region ohne jede Verzögerung nach der Entscheidung im Schulamt darauf aufmerksam machen.

Sie stellen den Hinweis einfach in das BIWAPP-Redaktionssystem ein und senden ihn direkt an die Bürger aus. Die Meldungen erscheinen als Push-Mitteilung direkt auf den Sperrbildschirmen von Smartphones und Tablets der Nutzer – schneller und direkter geht es kaum. Außerdem können die Hinweise von den Nutzern geteilt und weiter versendet werden, so dass eine schnelle Verbreitung der Information also quasi garantiert ist.

BIWAPP kann kostenlos genutzt werden, das Programm steht im App Store und bei Google Play frei für Smartphones und Tablets mit allen gängigen Betriebssystemen (Android, iOS) zur Verfügung. Städte und Kreise in fast allen Bundesländern setzen BIWAPP ein. Neben Hinweisen auf Schulausfälle versenden sie mit dem System auch andere wichtige Meldungen, etwa zu Verkehrsbehinderungen, Straßensperrungen, Änderungen von Servicezeiten oder auch Warnungen vor akuter Luftverschmutzung durch Brände.

Zusätzlich zu den Meldungen der Kommunen erscheinen in BIWAPP auch dieUnwetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) und die wichtigen nationalen Warnhinweise, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegeben werden. BIWAPP zeigt alle Wetterwarnungen ab der Warnstufe 3 an und gibt ebenso die Warnungen vor Anschlägen oder andere Gefahrenhinweise weiter, die von besonders wichtiger Bedeutung sind. Dabei können die Nutzer von BIWAPP natürlich frei einstellen, welche Meldungen sie erreichen sollen und über welche Orte und Regionen sie informiert werden wollen.

BIWAPP wurde in enger Zusammenarbeit mit kommunalen Behörden in mehreren Landkreisen in Niedersachsen entwickelt. Zu den Bestandteilen gehört außerdem eine praktische Notruffunktion, mit der die Nutzer mit nur einem Druck auf den Bildschirm eine Verbindung zu Polizei oder Feuerwehr herstellen und einen Hilferuf absetzen können. Dabei wird ihnen automatisch ihr genauer Standort mit angezeigt. Außerdem gibt es ein Web-Widget, mit dem die Städte und Kreise ihre BIWAPP-Hinweise auch im Internet zugänglich machen können.

Von Schulausfällen wegen Straßenglätte über Straßensperrungen bis zu Unwetter- und Katastrophenwarnungen – Nutzer von BIWAPP haben stets alle wichtigen Informationen für ihren Standort im Blick und können das praktische kleine Programm notfalls sogar nutzen, um Hilfe für sich herbeizurufen.