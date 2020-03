Lesen Sie eBooks aus der Bücherei auf Ihrem Handy

Wenn Sie einen Bibliotheksausweis besitzen, können Sie damit bei vielen Büchereien auch eBooks ausleihen. Am besten funktioniert es mit Android.

Android / Deutsch / Freeware. Tausende Bibliotheken bieten elektronische Bücher auf der Plattform "Onleihe" an. Ob Ihre Bücherei dabei ist? Unten habe ich eine Seite verlinkt, auf der Sie das herausfinden. Gehört Ihre Bibliothek dazu, dann installieren Sie aus Google Play die "Onleihe"-App, die ich ebenfalls unten verlinkt habe.



Beim ersten Start erhalten Sie eine kurze Einführung in die App. Anschließend können Sie eine "Bibliothek wählen". Geben Sie den Namen Ihrer Stadt oder Ihrer Bücherei ein. Sollte Ihre Bücherei nicht gefunden werden, fragen Sie dort nach. Taucht Ihre Bücherei in der Trefferliste auf, tippen Sie sie an und geben Ihre Zugangsdaten ein. Der Benutzername ist die Nummer Ihres Bibliotheksausweises, das Passwort erfragen Sie bei Ihrer Bibliothek.



Anschließend erscheint das bebilderte Medienangebot Ihrer Bücherei. Und diese eBooks können Sie erfreulich einfach nutzen – wenn sie denn verfügbar sind.



Ist ein Buch verliehen, können Sie es vormerken lassen oder auf Ihrem "Merkzettel" eintragen. Tippen Sie oben rechts auf "MEHR", schaltet die App in die Listenansicht. Jetzt können Sie oben links auf das Filter-Symbol tippen, das wie ein gestreiftes Dreieck aussieht. Schalten Sie ein, dass Sie "Nur verfügbare" Titel sehen wollen und tippen Sie auf OK.



Gefällt Ihnen ein Buch, tippen Sie auf "Ausleihen" und wählen aus, wie lange Sie es behalten möchten. Die Ausleihe wird bestätigt. Anschließend tippen Sie auf "Laden" und dann auf "Lesen". Beim ersten Mal müssen Sie noch antippen, dass die App auf Dateien zugreifen darf. Und schon erscheint Ihr Buch auf dem Bildschirm und Sie können es lesen.



Tipp: Wenn Sie den Text antippen und dann auf das Zahnrad tippen, können Sie die Schrift vergrößern und den Bildschirm auf augenschonendes Schwarz schalten.



