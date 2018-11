Mit der smarten seeker-App haben Sie Deutschlands Weihnachtsmärkte sofort zur Hand

Wenn Weihnachtslieder erklingen, der Duft von Glühwein und Lebkuchen sich zu einem unwiderstehlichen Aroma vereint und kleine Holzhütten mit Tannenbäumen um die Wette leuchten, sind Deutschlands Weihnachtsmärkte wieder geöffnet. Mit der Seeker-App fällt die Orientierung zu Ihren Lieblings-Weihnachtsmärkten und sehenswerten Alternativen so leicht wie noch nie.

In all dem Geschenkestress stellen Weihnachtsmärkte Orte der Besinnlichkeit dar, die die Sorgen für einige Momente vergessen lassen. Da überrascht es nicht, dass sie in der Weihnachtszeit Anlaufstelle Nummer eins sind. seeker, der smarte Reiseassistent, gibt Weihnachtsmarktfans eine Übersicht, wo man in diesem Jahr unbedingt hin sollte und welche Alternativen es sonst noch gibt.

Die App bietet eine klar strukturierte Auflistung von Märkten in ganz Deutschland. Ein Fingertipp genügt und man erfährt alles Wissenswerte: Von der geografischen Lage über ein atmosphärisches Foto bis hin zu den Öffnungszeiten bleibt die App keine Information schuldig. Als kleines Gimmick, das insbesondere Kurzentschlossene interessieren dürfte, gibt seeker an, wie viele Kilometer die entsprechende Location entfernt ist.

Warum also nicht mal ganz spontan von Berlin zum Weißen Zauber auf den Hamburger Jungfernstieg fahren, wenn man in der Hauptstadt bereits alle Märkte abgeklappert hat? Die App macht nicht nur Lust darauf, die Weihnachtsmärkte anderer Städte zu erkunden, sondern führt direkt dorthin.

Auch wenn man genug vom Budenzauber hat und darüber hinaus andere Seiten einer Stadt kennenlernen möchte, ist auf seeker Verlass. Über Restaurants, Hotels, Tankstellen und Sehenswürdigkeiten informiert die App genauso wie über Ladestationen für Elektroautos, Geldautomaten oder Parkplätze.

Generell macht seeker Städtetripps entspannt wie nie. Egal, was man in einer fremden Stadt sucht, mit der App ist es nur eine Fingerbewegung entfernt. Um die Weihnachtsmarkt-Routine aufzubrechen und neue Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Märkte man noch besuchen könnte, ist die neue Weihnachtsmarkt-Sammlung in seeker eine Unterstützung, um den Weihnachtsmarktbesuch zu einem einmaligen Erlebnis zu machen.

seeker macht die Planung von Reisen, die Organisation von Städte- und Businesstrips und dem nächsten Familienurlaub zum Kinderspiel. In der App kann man weltweit aus einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, Geschäften, Restaurants, Hotels sowie Fahrradmietstationen wählen und sich individuelle Sammlungen der Lieblings-Locations zusammenstellen. Mit der Social-Sharing-Funktion lassen sich die Highlights dann mit der Familie, Freunden und Bekannten teilen.

Auch am Zielort ist seeker der perfekte Assistent: Mit nur einem Klick erfährt man, ob sich in der Nähe beliebte Sehenswürdigkeiten, angesagte Restaurants oder Bars befinden und die App navigiert auf Wunsch direkt dorthin – Herumirren ist somit im Urlaub passé. Weitere Infos und die Installationslinks für Android und iOS finden Sie unter www.seeker.info.