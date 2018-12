Reisen mit Freunden bequem abrechnen

Wer nicht pauschal reist, sondern in einer selbst organisierten Gruppe unterwegs ist, hat viel zu bezahlen und viel zu rechnen. MoneyBalance erleichtert das.

Android / Deutsch / Open Source. Reisen mit Freunden macht Spaß. Aber man muss viel organisieren, rechnen und bezahlen: hier eine Tankfüllung, da eine Restaurantrechnung, Miete für die Paddelboote, eine Runde Milchkaffee am Nachmittag, die Übernachtung im Hotel, und und und. Um die Kosten bei so einer Reise fair und gleichmäßig auf alle Teilnehmer zu verteilen, kann man jede Rechnung einzeln zerpflücken und vor Ort in Einzelteilen bezahlen.



Oder man wechselt sich beim Bezahlen ab und rechnet am Ende ab. Letzteres ist deutlich weniger Aufwand – wenn nur die Endabrechnung nicht wäre! Aber die ist kein Problem mit der genialen App "MoneyBalance", die genau auf diesen Anwendungsfall spezialisiert ist.



Am Anfang geben Sie Ihrer Unternehmung einen Namen, zum Beispiel "Winterurlaub" und tragen die Teilnehmer ein, zum Beispiel Anna, Bernd, Carla und Dieter. Immer wenn es etwas zu bezahlen gibt, übernimmt das irgendeiner der Teilnehmer.



Wer was wann bezahlt, wird in der App notiert. Und am Ende rufen Sie einfach die Abrechnung "Winterurlaub" auf, tippen auf die drei Punkte für’s Menü und wählen "Endergebnis". Die App rechnet haarklein aus, wie viel jeder Teilnehmer in die gemeinsame Kasse einzahlen muss oder daraus entnehmen darf.



Die App ist natürlich nicht nur für Reisen geeignet. Auch andere Gemeinschaftsprojekte, bei denen mehrere Teilnehmer abwechselnd Rechnungen bezahlen, können Sie damit abrechnen. Zum Beispiel gemeinsam gebaute Fahrradhütten in der Nachbarschaft, ein Fest in der Schule oder im Kindergarten – Ihnen fallen bestimmt noch weitere Beispiele ein.