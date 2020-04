Smartphone wird Notfall-Powerbank – so nutzen Sie Wireless PowerShare

Mitten im schönsten Workout gibt die Smartwatch ihren elektrischen Geist auf und weit und breit keine Lademöglichkeit – das kann ärgerlich sein. Doch Anwender eines Smartphones mit der Funktion „Wireless PowerShare“ haben immer eine Lösung parat, denn sie können ihr Mobiltelefon ganz einfach in eine praktische, mobile Power-Bank-Ladestation verwandeln.

Geben ist seliger denn Nehmen – dieses Bibelzitat ist uralt. Neu ist, dass es sogar auf Smartphones angewendet werden kann, die mit der neuen Funktion „Wireless PowerShare“ ausgestattet sind. Denn damit wird es möglich, beispielsweise eine Smartwatch, einen Fitnesstracker, ein anderes Kleingerät zu laden, denn gerade diese Geräte haben bei intensiver Nutzung nur eine recht kurze mobile Einsatzzeit. Auch ein Ladevorgang von Smartphone zu Smartphone ist möglich und kann als mobile Notfallmaßnahme durchaus sinnvoll sein.

Wireless PowerShare funktioniert nur dann, wenn beide beteiligten Geräte diesen kabellosen, induktiven Ladevorgang unterstützen. Das erkennen Sie in jedem Fall daran, dass ein Gerät über eine Ladeschale aufgeladen werden kann einfach durch auflegen an einer bestimmten Stelle, also ohne einen elektrischen, mechanischen Kontakt herzustellen.

Die Smartphone-Hersteller bezeichnen die Unterstützung des kabellosen Aufladens als „Qi-Funktion“. Prüfen Sie im Zweifelsfall am besten in der Bedienungsanleitung, ob ein Gerät den kabellosen Ladevorgang und den Qi-Standard unterstützt.

Als Faustregel kann man festhalten, dass ein gute gefüllter Smartphone-Akku beispielsweise einen Smartwatch-Akku ein- bis zweimal laden kann. Um den Ladevorgang durchzuführen, gehen Sie in den folgenden Schritten vor: