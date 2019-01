So finden und senden Sie Ihre Mobilfunk-Rufnummer

. Sie können die Nummer einfach vorlesen und auf dem anderen Mobilgerät in die Telefon-App (virtuelle Wähltastatur) eintippen und in die Kontakte-App speichern.

Andere Methode zum Übertragen der Rufnummer: Rufen Sie mit Ihrem Smartphone das Zielgerät an. Sofern die Rufnummernanzeige nicht unterdrückt ist, erscheint Ihre Nummer im Display des Zielgeräts. Nehmen Sie das Gespräch kurz an, damit es in die Anruferliste übernommen wird. Dann tippen Sie in der Anruferliste auf die Nummer und benutzen

Details > Neuer Kontakt

, wo Sie die gewünschten Informationen ergänzen.