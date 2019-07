So übertragen Sie Fotos von Ihrem Android-Handy auf Ihren Laptop

Die meisten Fotos werden heute mit Smartphones gemacht. Und eine der häufigsten Fragen dabei ist: "Wie übertrage ich die Fotos auf meinen PC?"

Android+Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Um Fotos vom Handy auf Ihren PC zu übertragen, brauchen Sie das gleiche Kabel, mit dem Sie das Handy auch aufladen. Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit diesem Kabel, dem USB-Kabel, mit Ihrem Laptop oder PC. Die passende Buchse finden Sie an jedem Computer.



Zunächst zieht das Android-Gerät aber nur Strom vom Computer. Wischen Sie auf dem Android-Bildschirm von ganz oben nach unten. Es erscheinen eine oder mehrere Systemmeldungen. Darunter finden Sie die Meldung: "Gerät wird über USB aufgeladen. Für weitere Optionen tippen".



Tippen Sie auf diese Meldung. Jetzt erscheint ein Menü mit der Überschrift "USB für Folgendes verwenden". Darin finden Sie die Option "Dateien übertragen". Tippen Sie sie an. Das Menü verschwindet. Wenn Sie jetzt erneut von ganz oben über den Bildschirm nach unten wischen, erscheinen wieder die Systemmeldungen. Die Meldung zu USB lautet jetzt: "USB für die Dateiübertragung".



Ihr Handy (oder Tablet) ist jetzt für die Dateiübertragung zum PC freigeschaltet.



Öffnen Sie auf Ihrem PC einen Dateimanager. Hier wird Ihr Android-Gerät jetzt angezeigt. Klicken Sie es an, erscheint ein Ordner, der meist "Interner gemeinsamer Speicher" heißt. In diesem Ordner finden Sie einen Ordner mit dem Namen "DCIM", darin wiederum den Ordner "Camera". Dieser enthält Ihre Fotos, die Sie nun mit einem Dateimanager auf den PC kopieren können.



Auf einem Linux-PC erscheint Ihr Handy im Dateimanager links in der Liste der Speicherbereiche. Im Windows-Explorer finden Sie es unter "Dieser PC".



Je nach Android-Gerät können die einzelnen Bezeichnungen leicht abweichen. Falls Sie Fragen zu diesem Beitrag haben, stellen Sie sie bitte im Computerwissen Club.