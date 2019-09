TinkerToys verwirklicht Kinderträume: Gratis-Konstruktionssoftware für den 3D-Druck

Mit der TinkerToys-App "Digitaler Baukasten" kommt digitale Bildung ins Kinderzimmer! Das Startup bietet eine kostenlose Konstruktions-App, mit der Kinder ihr eigenes Spielzeug auf Tablets entwerfen können.

TinkerToys verwirklicht Kinderträume: Mit einer intuitiven Konstruktionssoftware für PC und Tablet wird jedes Kind ganz einfach zum Spielzeugerfinder und kann sein ganz persönliches Lieblingsspielzeug entwickeln. Anschließend werden die einzigartigen Spielzeugideen in den TinkerToys-Filialen mittels innovativer 3D-Druck-Technologie Wirklichkeit. Durch die Verwendung von Biokunststoffen, den Verzicht auf lange Transportwege und vollständige Recyclebarkeit wird die Umwelt geschont.

Das Magdeburger/Leipziger Startup „TinkerToys“ bietet die Konstruktions-App „Digitaler Baukasten“ für Kinder ab sechs Jahren an. Mit der App können Kinder einfach und sicher auf den Digitalen Baukasten zugreifen. Der Digitale Baukasten ist eine intuitive Konstruktionssoftware, die es Kindern ab sechs Jahren ermöglicht, ihr eigenes, individuelles Spielzeug zu entwerfen. Mit einem 3D-Drucker kann es im Anschluss realisiert werden. So wird jedes Kind zum Spielzeugerfinder.

Bislang war die Konstruktionssoftware lediglich über den Browser nutzbar. Die TinkerToys-App bringt nun mehr Sicherheit. Zum einen durch ein sicheres Authentifizierungsverfahren, zum anderen wird ein unkontrollierter Browserzugriff vermieden. Um die TinkerToys-App zu nutzen, benötigt man ein handelsübliches Tablet (Android, Apple) sowie eine Internetverbindung. Neben dem räumlichen Denken werden Vorstellungskraft und Kreativität geschult. Die App soll Kindern helfen, ihre Medienkompetenz spielerisch zu stärken und liefert damit einen Beitrag zur digitalen Bildung.

Die TinkerToys GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern zu zeigen, welches kreative Potential in ihnen steckt. Kinder können, dank einer intuitiv zu bedienenden Konstruktionssoftware, eigene Spielzeuge am Bildschirm gestalten. Diese Fantasie-Spielzeuge werden anschließend mit Hilfe von 3D-Druckern zum Leben erweckt. Die so produzierten Spielzeuge bestehen zu 100% aus einem recyclebaren Bio-Kunststoff.

Die Anwendung läuft in jedem Browser auf PC und Notebook und kann ebenso kostenlos für Android- und iOS-Tablets heruntergeladen werden. Weitere Infos und die Links zur Installation der App für Android und iOS erreichen Sie an dieser Adresse bei tinkertoys.de.