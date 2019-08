Wandern, Radfahren und vieles mehr

Wenn Sie gerne draußen unterwegs sind, finden Sie mit Outdooractive die besten Wege.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Freemium. Auf den Internet-Servern von Outdooractive planen Draußen-Fans ihre Touren. Sie können die dort gespeicherten Wege abrufen und nach vielfältigen Kriterien suchen. Sie können nach geeigneten Strecken für bestimmte Aktivitäten suchen. Zu den Aktivitäten gehören neben Wandern, Joggen und Radfahren auch die Fortbewegung mit weniger alltäglichen Fahrzeugen wie Kanu oder Pferdeschlitten.



Achtung: Die Tourenplanung und viele andere Funktionen setzen eine Registrierung voraus.



Sie können nach Stichworten suchen ("schön" zum Beispiel), nach Länge, Schwierigkeit oder Aufstieg. Die Kartendaten beruhen auf OpenStreetMap.



Um eine Strecke zu planen, klicken Sie auf "Touren / Tourenplaner". Wenn Sie hier oben links anklicken, dass Sie "GPX importieren" möchten, dann können Sie einen eigenen Weg eintragen, den Sie bereits mit einem GPS-Gerät oder Smartphone erfasst haben.



Oder Sie erfassen die Tour manuell. Letzteres eignet sich für neue Wege, die Sie noch nicht kennen. Sie können damit aber auch Ihre Joggingrunde virtuell vermessen.



Gehen Sie zunächst zum passenden Kartenausschnitt und vergrößeren Sie diesen. Links oben stellen Sie die Aktivität ein: Wandern, Radtour, Reiten und so weiter.



Dann klicken Sie die Strecke abschnittweise zusammen. Entspricht ein Abschnitt nicht Ihren Vorstellungen, löschen Sie ihn links in der Liste der Wegpunkte wieder, indem Sie auf das X neben dem letzten Wegpunkt klicken.



Aktivieren Sie "Wegenetz", so zeichnet das Programm die Verbindung zwischen zwei angeklickten Punkten automatisch entlang vorhandener Wege ein. Fehlt ein Weg in der Karte, oder möchten Sie querfeldein laufen, so klicken Sie auf "Freie Eingabe". Outdooractive zeichnet dann gerade Linien von Punkt zu Punkt.



Das Programm zeigt die Gesamtstrecke, die Qualität der Wege und das Höhenprofil übersichtlich an. Die Strecke lässt sich in verschiedenen Formaten exportieren und auf GPS-Geräten nutzen.



