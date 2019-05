WLAN unterwegs – aber sicher

Ob der Zugang nun mit Smartphone, Tablet oder Notebook stattfindet, die WLAN-Versorgung an jedem halbwegs von der Zivilisation durchdrungenen Ort wird heute schon beinahe vorausgesetzt. Allerdings hat die WLAN-Nutzung unterwegs auch ihre Schattenseiten. Mit diesen Maßnahmen minimieren Sie das Risiko, Kriminellen auf den Leim zu gehen.

Im Zug, im Flughafen, im Restaurant, in Buchhandlungen und Clubs – einfach überall, wo Sie längere Zeit verweilen und Online-Dienste nutzen können, haben sich WLAN-Netze (WiFi-Hotspots) etabliert. Das ist eine praktische Angelegenheit, Sie haben Zugriff auf Ihre Daten, Ihr Netzwerk und Ihre Arbeit.

Diese Online-Freiheit bringt allerdings auch einige Nachteile mit sich, denn das Risiko, in einem öffentlichen Funknetzwerk Gaunern in die Hände zu fallen, ist ungleich größer, als dies in Ihrem WLAN zuhause der Fall ist. Mit den folgenden sieben Maßnahmen minimieren Sie das Risiko und können WiFi-Hotspots mit gutem Gewissen nutzen: